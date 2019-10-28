NASA Ay'ın güney kutbuna su arama robotu gönderiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNASA Ay'ın güney kutbuna su arama robotu gönderiyor
GeriTeknoloji NASA Ay'ın güney kutbuna su arama robotu gönderiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
28.10.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

NASA Ay'ın güney kutbuna su arama robotu gönderiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA Ay'ın güney kutbuna su arama robotu gönderiyor

NASA'dan yapılan açıklamada, "Mobil bir robotu su buzullarının bulunduğu bölgeyi daha yakından incelemek üzere Ay'ın güney kutbuna gönderiyoruz." denildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2022 yılında su aramak üzere Ay'ın güney kutbuna robot göndereceği bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "NASA, mobil bir robotu su buzullarının bulunduğu bölgeyi daha yakından incelemek üzere Ay'ın güney kutbuna gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ay'a gidiş programı olarak bilinen Artemis kapsamında 2024'te ilk kadın ve erkeğin bu kutba gönderileceği ve bu nedenle bu bölgeden alınacak su buzu örneklerinin önemli olacağına işaret edildi.

NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ay'ın yüzeyine Aralık 2022'de gönderilmesi planlanan VIPER, Ay'daki küresel su kaynakları haritası konusunda bilgi elde etmek üzere 100 gün boyunca veri toplayacak." ifadesine yer verildi.

Araç seyahat ederken Nörtron Spektrometre Sistemi ile zeminin altındaki ıslak alanların tespit edileceği vurgulanan açıklamada, VIPER'in kazı ekipmanları ile bir metre derinliğe kadar kazı yapacağı ve elde edilen verilerin su olup olmadığı konusunda incelemeye tabi tutulacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Washington'da düzenlenen Uluslararası Astronomi Kongresinde konuşan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, "Ay'da yüzlerce milyon ton su buzu var." ifadesini kullandı.

Ay'ın güney kutbundaki su buzlarını incelemek üzere 2022'de robot göndereceklerini belirten Bridenstine, "VIPER su buzullarının olduğu yere gidecek. Su buzunu böylece tespit edebileceğiz ve daha sonra da kazacağız. Bu neden önemlidir? Çünkü su buzu önemli bir şeyi temsil ediyor. Yaşam desteğini." diye konuştu.

Brindestine, ayrıca, bulunması halinde Ay'daki su kaynağının Mars'a yapılacak insanlı yolculuklar için Ay'ı önemli bir zıplama noktası haline getireceğini aktardı.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle