NASA, Ay'a inişin 50. yıldönümüne özel saat geliştirdi
Ay'a inişin 50. yıldönümünü kutlayan NASA, bu yıldönümüne özel Xeric ile işbirliğine gitti ve ortaya çok özel bir saat çıkardı. Trappist-1 NASA Edition ismini alan saate gelin yakından bakalım.
50 yıl önce, 20 Temmuz 1969'da Ay'a insanoğlu ayak bastı. Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak bilinir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.
Bunun 50. yıldönümü NASA tarafından kutlanırken, bu yıla özel de yeni bir saat geliştirildi. Xeric ile birlikte yeni saat üzerinde çalışan NASA, Trappist-1 NASA Edition isimli bu özel saati görücüye çıkardı.
Tasarımı oldukça farklı olan ve görenlerin ilgisini çeken Trappist-1 NASA Edition, merkezine adını da Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıktaki yıldız Trappist-1 yıldız haritasını konumlandırıyor.
Su geçirmeyen bir yapıya sahip olan ve paslanmaz çelik kullanan Trappist-1 NASA Edition, Apollo 11 görevinde de kullanılan dış bükey Hesalite Cam ile korunuyor. Yani saatlin geliştirilmesinde de çok ince ayrıntılar bulunuyor.
Yıldızlara işaret eden fosforlu zeminle göz alan saat, akrep ile yelkovanı gezegen yörünge dönüşü şeklinde karşımıza getiriyor. Peki bu saati nasıl alabilirsiniz? Öncelikle rappist-1 NASA Edition, bir Kickstarter projesi olduğundan bağış toplamaya devam ediyor. Bağış üzerinden satışa sunulan saat için hedef 10 bin dolarken, bugün için 1.4 milyon dolara ulaşılmış durumda.
Bağış üzerinden alınan saatler sahiplerine bu yılın Aralık ayında ulaşacak; sonrasında raflardaki yerini alacak Trappist-1 NASA Edition'in daha yüksek bir fiyattan satılacağı tahmin ediliyor.
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