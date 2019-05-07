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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.05.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

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NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

NASA, Dünya'ya çarpma tehdidi bulunan asteroidlere uzay boşluğunda müdahale edilerek yönünün değiştirilmesini amaçlayan asteroid savunma sisteminin ilk testini 2022'de gerçekleştirecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Çift Asteroid Yön Değiştirme Testi" (DART) adı verilen deneme kapsamında Temmuz 2021'de uzaya fırlatılacak kinetik etki aracının Eylül 2022'de asteroidi vuracağı kaydedildi.

Proje kapsamında, NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022'de Dünya'ya 11 milyon kilometre mesafede olacak Didymos asteroid ikilisine ulaşıp merkezdeki Didymos A asteroidinin yörüngesinde dönen Didymos B'ye çarparak kinetik etkiyle asteroidinin yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek yüzde 1'lik bir değişim ortaya çıkarmaya çalışacak.

NASA ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı iş birliğiyle yürütülen DART projesi çerçevesinde 2015'ten bu yana gözlem ve araştırma faaliyeti sürdürülüyor.

Asteroid savunma sistemi, Dünya'yı zehirli maddeler içeren yakındaki asteroidlerin çarpmasından korumayı amaçlıyor.

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