n11.com’un yeni CMO’su Zafer Özçelik oldu
E-ticaret platformu n11.com’un Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (Chief Marketing Officer, CMO) görevine Zafer Özçelik getirildi.
15 yılı aşkın süredir Amerika ve Türkiye’de çeşitli şirketlerde dijital medya ve pazarlama alanında görev yapan Özçelik, n11.com’un pazarlama ile ilgili tüm organizasyonunun işleyişinin yanı sıra kurumsal iletişim faaliyetlerinden de sorumlu olacak.
ZAFER ÖZÇELİK KİMDİR?
1975 doğumlu olan Özçelik, sırasıyla Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nden mezun oldu. 2 senelik bankacılık deneyimin ardından University of San Francisco’da MBA eğitimini tamamladı.
2007 yılına kadar San Francisco’da Bleu Marketing Solutions şirketinde ekip lideri olarak HP, Intel, Apple gibi müşterilerin çeşitli online kampanya ve projelerini oluşturmada görev aldı.
Bu tarihte Türkiye’ye dönerek Doğan Online grubuna katıldı ve grup içerisinde Proje, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü görevlerini yürüttü. Şubat 2010’da Dentsu Aegis Network bünyesine katıldı ve grubun dijital strateji ve hizmetlerinden sorumlu CDO olarak görev yaptı.
Özçelik ayrıca Galatasaray Üniversitesi’nde dijital pazarlama dersi vermekte ve çeşitli konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır.
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