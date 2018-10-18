Mynet, Real Basketball'u satın aldı
Mynet, çoğunluğu ABD’de olmak üzere tüm dünyada 32 milyon kişi tarafından oynanan Real Basketball ve Basketball Kings oyunlarını satın aldı.
Mobil platformun en sevilen basketbol oyunlarından olan Real Basketball ve Basketball Kings, artık Mynet çatısı altında geliştirilecek. Mobilecraft ile yapılan uzun süreli pazarlıklar en sonunda sonuç verdi ve iki oyun da Mynet bünyesine katıldı.
Yapılan satın alımla ilgili konuşan Mynet CEO'su Bilgen Aldan önemli açıklamalarda bulundu: "Bu satın alımlar, Mynet küresel bir oyun yayıncısı ve oyun ihracatçısı olma yolunda attığı ilk adım diyebiliriz. Yeniden yapılanma planlarımız kapsamında, Mynet küresel bir internet markası olma amacında ve oyun dünyasında da gücümüzü artırmayı planlıyoruz. Mynet olarak, yakın gelecekte oyun sektöründe çok ses getirecek projelere imza atacağız."
Aldan, bağımsız geliştiriciler ve oyun stüdyolarını bünyesine katıp yayıncı olarak sektöre yön vermek istediklerini açıkladı.
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