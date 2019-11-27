'Mutlu Cuma' için bağış kampanyası başlattı
Bir e-ticaret sitesi, Black Friday kampanyası kapsamında yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Depodaki binlerce ürünün 10-15 liradan satışa çıkarılacağı 29 Kasım Cuma günü elde edilen tüm gelir, LÖSEV VE MORÇATI başta olmak üzere ülkemiz için önemli sosyal projeler geliştiren çeşitli vakıflara bağışlanacak.
“Mutlu Cuma” için böyle bir bağış kampanyası başlattıklarını aktaran denizbutik.com'un kurucusu Deniz Topçuoğlu, “100-200 liradan sattığımız ürünleri kampanya kapsamında 10-15 liraya satıp gelirini bağışlayarak, Black Friday’i anlamlı bir gün haline getirmeyi hedefledik. Hem güzel işlere vesile olacağından, hem de insanlara pozitif bir enerji vermesini istediğimizden dolayı Mutlu Cuma kampanyasını başlattık” dedi.
Bir tekstil cenneti olan Türkiye’de, ithal markaların çoğu ürününü ülkemizde üretip, yine ülkemizde yüksek fiyatlara satıyor olmasından rahatsız olan Topçuoğlu, denizbutik macerasına 2013 yılında 30 metrekarelik küçük bir butikte başladı. Söz konusu platform, 2013 yılında 30 metrekarelik bir butikten, bugün yüzde 85’i kadınlardan oluşan 100 kişilik bir e-ticaret markası.
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