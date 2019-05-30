Mutlaka not edin: İşte Google Chrome kısa yolları
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'un kısa yollarını bilirseniz, pek çok işlemi çok daha kısa sürede halledebilirsiniz. İşte Chrome kullananların işine fazlasıyla yarayacak kullanışlı kısa yolları...
|İşlem
|Kısayol
|Yeni pencere açma
|Ctrl + n
|Gizli modda yeni bir pencere açma
|Ctrl + Üst Karakter + n
|Yeni sekme açma ve bu sekmeye gitme
|Ctrl + t
|Son kapatılan sekmeyi yeniden açma ve bu sekmeye gitme
|Ctrl + Üst Karakter + t
|Sonraki açık sekmeye gitme
|Ctrl + Sekme veya Ctrl + PgDn
|Önceki açık sekmeye gitme
|Ctrl + Üst Karakter + Sekme veya Ctrl+PgUp
|Belirli bir sekmeye gitme
|Ctrl + 1 – Ctrl + 8
|Son sekmeye gitme
|Ctrl + 9
|Geçerli sekmede ana sayfayı açma
|Alt + Home
|Tarama geçmişinizdeki önceki sayfayı geçerli sekmede açma
|Alt + Sol ok
|Tarama geçmişinizdeki sonraki sayfayı geçerli sekmede açma
|Alt + Sağ ok
|Geçerli sekmeyi kapatma
|Ctrl + w veya Ctrl + F4
|Geçerli pencereyi kapatma
|Ctrl + Üst Karakter + w
|Geçerli pencereyi simge durumuna küçültme
|Alt + Boşluk + n
|Geçerli pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyütme
|Alt + Boşluk + x
|Geçerli pencereyi kapatma
|Alt + F4
|Google Chrome’dan çıkma
|Ctrl + Üst Karakter + q
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