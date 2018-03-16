Müşterilerini “persona” ile tanıyor

Tüketiciyi daha iyi tanıyan online perakendeciler rekabette öne geçerken, yeni nesil "Persona" tabanlı dijital pazarlama çözümleri de müşterilerin ziyaret sırasında davranışlarını analiz ederek kişiye özel ürün ve teklifler sunmayı mümkün kılıyor. Euromessage, Visilabs, Semanticum teknolojilerini bünyesinde barındıran omni-channel pazarlama otomasyonu platformu Related Marketing Cloud (RMC) ile sunulan Persona bazlı pazarlama, potansiyel alıcıların belirli ihtiyaç ve beklentiler ölçeğinde kategorilere ayrılmasını kolaylaştırıyor.

Satışlarını artırarak büyümeyi hedefleyen işletmelerin en önemli ihtiyaçlarının başında müşterisini daha iyi tanımak geliyor. Persona bazlı dijital pazarlamayla online perakendeciler, müşterinin neye ilgi duyduğunu ve ne beklediğini gerçek verilere dayalı analizlerle öngörüyor. Böylelikle ziyaretçiler için daha kişisel bir deneyim tasarlanabiliyor.

Persona bazlı dijital pazarlama nasıl işliyor?

RMC'nin yeni Persona modülünü kullanan işletmeler, mobil uygulama, web sitesi veya mağazalarda belirledikleri ürünlerde veya kategorilerde gerçekleşen göz atma, sepete ekleme ve satın alma gibi her bir etkinliğe farklı bir puan veriyor. Ziyaretçinin web sitesi, mobil uygulama ya da fiziksel mağaza üzerinden yapacağı satın alma eylemlerinin tümü ortak bir profil üzerinde puana dönüşüyor. Tüm kanalların birbirine entegre çalışmasıyla birlikte gerçek omni-channel müşteri deneyimi elde ediliyor. Bir ziyaretçinin bu etkinlikler sırasında topladığı puanlar, önceden belirlenmiş "sporcu", "elektronikçi" ya da "anne" gibi personalar, yani benlikler için tayin edilen eşik değerini aştığında, o ziyaretçiye sistem tarafından otomatik olarak bir persona atanıyor.

Örneğin işletme RMC üzerinden ilgili kategorileri baz alan "sporcu" gibi bir persona oluşturduğunda, bir ziyaretçi protein bar, egzersiz ekipmanı ve sporcu kıyafeti gibi ürünleri gezdiğinde sporcu personası ile eşleştiriliyor. Böylelikle bir "sporcu" için ilgi çekici olabilecek, bu tür bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaç duyabileceği fırsat ve teklifler ziyaretçiye sunuluyor.

Persona bazlı dijital pazarlama dahil olmak üzere kişiye özgü alışveriş deneyimi için kapsamlı analitik çözümler sunan RMC, 2017 yılında işletmelerin hedef kitlesine daha etkin biçimde ulaşmasında kilit rol oynadı. Türkiye'nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketi Related Digital Group çatısı altında 100'ün üzerinde markaya kişiselleştirme çözümleri sunan ve yıl boyunca düzenlenen 560 bin kampanyada gerçekleşen yaklaşık 1,4 milyar tıklamayı analiz eden RMC, kişiye özgü pazarlama çözümleriyle 2017 yılında e-ticaret işletmelerine 1,6 milyar TL ek ciro sağladı.