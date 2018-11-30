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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
30.11.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Müşteri odaklı dijital dönüşüm mümkün

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Müşteri odaklı dijital dönüşüm mümkün

Software AG Innovation Tour 2018'in İstanbul ayağı, iş dünyasının liderlerini Nesnelerin İnterneti ve dijital dönüşümü tartışmak üzere İstanbul'da bir araya getirdi.

Software AG, Innovation Tour etkinliklerinin İstanbul ayağında işini dijitale taşımak isteyen profesyonelleri, inovasyonun liderleriyle bir araya getirdi. Bu yıl "Dijital Deneyimi Keşfet" temasıyla 28 Kasım 2018 tarihinde Swissotel the Bosphorus'ta Consulta ana sponsorluğunda ve Kaizen,Mayatech, SadeLabs ve Vis Teknoloji’nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, Nesnelerin İnterneti ve dijital dönüşüm konularına ilgi duyan sektör liderlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 

Değer odaklı bir dijital dönüşümün beş adımı

 Innovation Tour 2018 İstanbul'un açılış konuşmasını gerçekleştiren Software AG Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker ve Software AG Orta Doğu & Türkiye Başkan Yardımcısı Ahmad Salama, mevcut değerlerden ödün vermeksizin uygulamaya alınacak bir dijital dönüşümün beş temel aşamadan oluştuğunu vurguladı. Software AG’nin dijital dönüşüm yaklaşımında ilk adımı eşsiz bir müşteri deneyimi yaratmak oluşturuyor. Dijital dönüşümü müşteri odaklı bir yolculuk haline getiren şirketler, doğru çözümler ve doğru yatırımlarla başarıya ulaşıyor. Dijital dönüşümü etkin biçimde gerçekleştirmek için, müşteriye değer sağlamak için veriden faydalanmak gerekiyor. 

Software AG dijital dönüşümün üçüncü adımında modern bir mimari oluşturmayı öneriyor. Uçtan uca entegre çözümlerin sağladığı süreç verimliliği hem şirketler hem de müşteriler için avantaj sağlıyor. İş dünyası, dijital dönüşüm yolculuğunun dördüncü aşamasında Nesnelerin İnterneti teknolojisinden faydalanarak, fiziksel ve dijital dünyaları birbirine bağlıyor. İnternete ve birbirine bağlı çalışan sensörler ve ortaya çıkan veriyi yöneten ileri düzey çözümler, iş süreçlerine sınırsız farklı senaryoda fayda sağlayabiliyor. Beşinci aşamada ise dijital dönüşüm stratejisini ve vizyonunu belirleyen yöneticilerin bir CIO kılavuzluğunda hareket etmesi tavsiye ediliyor. 

"Ölçeklenebilir dijital değer nasıl yaratılır?" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Software AG Endüstri Çözümleri Başkan Yardımcısı Sven Roeleven, IoT projelerinin başarıya ulaşması için dönüşümün küçük bir iş birimiyle başlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu iş biriminde başarı sonuç alındığında ise hızlı bir ölçeklendirme süreci şirketleri bekliyor. Nesnelerin İnterneti ile dijital değer yaratmak için gerekli gelir ve verimlilik artışının etkin biçimde sağlanabileceğini hatırlatan Roeleven, “IoT ile kolay uygulanabilir, düşük maliyetli ve hızlı dönüş sağlayan projeleri hayata geçirmek mümkün oluyor. Böylelikle şirketler hızlı hatalar yapsalar da, kayda değer bir kayıp yaşamıyor. IoT, kurumlara bu deneysel ortamı sağlıyor.” diye konuştu. IoT projelerinin başarıya ulaşması için çok hızlı değer sağlaması gerektiğini belirten Roeleven, “Bu nedenle yatırımdan en hızlı geri dönüşü alacağınız iş süreçlerine odaklanmanız gerekiyor.” dedi. 

Siemens Türkiye Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren, “Dijitalizasyon kavramı günümüzde dünyayı kasıp kavuruyor. Her alanda bunun etkilerini hissediyor ve bilfiil içerisinde yaşıyoruz. Yaşam şekillerimiz, nasıl iletişim kurduğumuz, nasıl seyahat ettiğimiz, nasıl iş yaptığımız, nasıl karar aldığımız... Aslında bunların tümü değişiyor.” diye konuştu. 

Etkin kriz yönetimi için dört ipucu 

Consulta Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin, "Kriz Yönetimini Fırsata Çevirmek" başlıklı konuşmasında şirketlerin krizi yönetmek için dört ana kriteri karşılamak durumunda olduğunu açıkladı. “Kriz yaşayan şirketlerin katma değeri düşük işlerden çıkarak, iş performansını gözden geçirmesi ve işi sürekli kılmak için çalışması gerekiyor.” diyen Burçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Krizi etkin biçimde yönetmenin yolu iş modelinde değişiklik yapmaktan geçiyor. Bunun için şirketlerin operasyon yöntemlerini değiştirmesi ve verimliliği artırması şart. Aynı zamanda öncelikli pazarları belirleyip, müşteri yelpazesini çeşitlendirmenin yolları aranmalı ve maliyetlerin etkin yönetileceği bir finansman modeli oluşturulmalıdır.”

Öğleden sonra Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti olmak üzere iki paralel oturumla devam eden etkinlik kapsamında Software AG Teknoloji & Dijital İş Ortaklıkları Global Başkan Yardımcısı Bart Schouw, "Başarılı IoT Uygulaması için 7 Alışkanlık" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden Innovation Tour 2018 İstanbul'da Unilever Dijital Tedarik Zinciri Transformasyon Direktörü Ahmet Hasanbeşoğlu, Siemens Türkiye Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren, İş Bankası BT Mimarı Yener Yumlu, Ayaydin Miroglio Group BT & e-Ticaret Direktörü Hakan Duran, Rönesans Holding Bilgi Teknolojileri Direktörü Mete Dönmez ve Uygulama Geliştirme Süpervizörü Defne Şekkeli, Zorlu Enerji Akıllı Sistemler Bölüm Müdürü Burçin Açan ve Arçelik Dijital Süreç Transformasyon Müdürü Bahadır Güner ve Siemens Türkiye Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Burak Güvenel de konuk konuşmacı olarak yer aldı.

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