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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.05.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

Musk Twitter'da sert çıktı, Tesla hisseleri çakıldı

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Musk Twitter'da sert çıktı, Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk, Tesla`nın nakit paraya ihtiyacının olduğu analizlerine ve yatırımcıların Tesla hisselerindeki dalgalanmayla ilgili serzenişlerine sert cevap verdi. Musk, "Hisseleri satın ve bir daha almayın, günlük al sat yapanların arzularını daha az önemseyemezdim." dedi.

Tesla kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde açıklanan şirketin ilk çeyrek finansal raporlarının ardından yatırımcılar ve analistlerle bir araya geldiği bir soru cevap etkinliği düzenledi. Analistlerin sorularını sıkıcı bulan Musk, yatırımcılara da çıkıştı.
 
Çarşamba günü 305 dolara çıkan ancak dün 279 dolara dek inen hisse fiyatlarının ardından Elon Musk, yatırımcılara dalgalanmayı kaldıramıyorsanız Tesla hisselerini satın ve bir daha da almayın diyerek çıkıştı.
 
Musk, "günlük al sat yapanların arzularını tatmin etmek gibi bir amacın yok. Daha az umurumda olamazlardı. Lütfen hisselerimizi satın ve bir daha da almayın." dedi. Analistlerin şirketin 1 milyar dolarlık nakit kaynağını yaktığına dair soruları da cevaplamayan Musk yatırımcılardan karşılık buldu. 
 
Toplantının ardından mesajı alan yatırımcı hisseleri sattı. Elektrikli otomobil devi Tesla hisseleri yüzde 8.9 değer kaybetti. 
 
3. ÇEYREKTEN SONRA KAR EDECEĞİZ
 
Analistler, Tesla'nın nakitsiz kalma dikkat çekse de Musk bu iddiaları reddediyor ve şirketin bu yıl sermaye ihtiyacının olmadığını ve fon toplamak istemediğini üzerine basa basa söylüyor. 
 
Bloomberg'e konuşan analist James Albertine, "Açıkça görülüyor ki, Elon Musk yorgun ve kızgın ve bu da yatırımcıyı azarlamak için çok yanlış bir zaman. Pişmanlık verici bir andı ve borsaya da yansıdı." dedi. 
 
Mart ayı itibarıyla Tesla'nın 2.7 milyar dolar nakdi bulunuyor ve Çin'deki ilk fabrikasının yanı sıra Tesla Semi ve Model Y crossover da dahil olmak üzere sermaye ihtiyacı olduğu uzmanlar tarafından sürekli dile getiriliyor. 
 
Elon Musk ise hissedarlara yazdığı mektupta Tesla'nın 3. çeyrek itibarıyla kâr edeceğini ve nakit sıkışıklığına yol açtığı söylenen Model 3 sedan üretiminin de iki ay içerisinde ikiye katlanacağını belirtiyor. (Habertürk)

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