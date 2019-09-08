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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.09.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Muş Alparslan Üniversitesi, CERN ile iş birliği protokolü imzaladı

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Muş Alparslan Üniversitesi, CERN ile iş birliği protokolü imzaladı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

MŞÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "üniversitelerin uluslararasılaşması" başlıklı strateji ve hedefleri kapsamında MŞÜ'de uluslararası bilimsel arenada geleceğe dönük önemli bir proje gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile CERN Araştırma ve Yazılım Direktörü Eckhard Elsen arasında iş protokolü imzalandı.

MŞÜ'de düzenlenen ve RD51 İş Birliği Sözcüsü Leszek Ropelewski, Mali Sekreter Hans Taureg ve MŞÜ Takım Lideri Dr. Yalçın Kalkan'ın da katıldığı iş birliği protokolüyle üniversitenin bilimsel birçok alanda ilerlemesi hedefleniyor.

Bilim tarihinde iz bırakan, onlarca devletin bir araya gelerek oluşturduğu bilimsel organizasyon CERN ile yapılan protokolle MŞÜ, 7 ayrı çalışma grubundan yararlanabilecek.

Teorik ya da deneysel açıdan fizik, kimya, matematik, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, sağlık fiziği, makine mühendisliği gibi alanlarda araştırma altyapısı bulunan MŞÜ, bünyesindeki akademisyen ile lisansüstü öğrencilerin protokol kapsamında gazlı radyasyon dedektörleri geliştirme (GDD) laboratuvarı, EP-DT-EF mikro-yapılı teknolojiler (MPT) laboratuvarı, EP-DT-EF ince film ve cam (TFG) laboratuvarı ve CERN bünyesindeki diğer araştırma ve geliştirme laboratuvarlarını ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabilecek.

MŞÜ'deki akademisyenler ile protokol ve iş birliğine üye diğer üniversitelerin akademisyenleri ile tamamen CERN bütçesinden karşılanabilecek ortak projeler hazırlayıp sunabilme imkanına kavuşacağı anlaşmayla, araştırma yapan lisansüstü öğrenciler öğrenimlerinin bir kısmını CERN'de yapabilecek.

Rektör Prof. Dr. Polat, bilimsel altyapıya ve kapasiteye sahip birçok akademisyenin üniversitelerinin bünyesinde görev yaptığını belirterek, üniversitelerinde CERN bünyesinde bir çalışma ofisi kuracaklarını dile getirdi.

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