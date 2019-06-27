Multinet Up iletişim danışmanlığı için Canvas ile yoluna devam edecek
Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up, iletişim danışmanlığı hizmetleri için Canvas ile çalışmaya başladı.
Multinet Up, geliştirdiği yenilikçi finansal teknoloji ve hizmetler ile kurum ve kuruluşlara, üye iş yerlerine, tedarikçilerine ve tüketicilere "değer katan" çözümler sunan bir ekosistem olarak hizmet veriyor.
2010 yılından beri Fransız Up Group’un bir parçası olan Multinet Up, ekosisteminde 2 milyon kart kullanıcısı, 40 bin üye iş yeri ve 21.000 kurumsal müşteri barındırıyor.
Canvas, Multinet Up’a kurumsal iletişim, medya ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi, iç iletişim ve etkinlik iletişimi konularında destek verecek.
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