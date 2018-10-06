Mühendis çiftten yapay zeka ve siber güvenlik yazılımı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
06.10.2018 - 19:25, Son Güncelleme:

"Mühendis çift"ten yapay zeka ve siber güvenlik yazılımı

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"Mühendis çift"ten yapay zeka ve siber güvenlik yazılımı

Konya'da yaşayan bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan çifti, tamamen yerli olarak ürettikleri siber güvenlik, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor.

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'te 2007 yılında firma kuran girişimci genç mühendisler, 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Teknogirişim Sermayesi Desteği" alarak ürettikleri bulut dosya depolama, siber güvenlik, yapay zeka, gömülü sistem yazılımları ve akıllı makine kontrol yazılımları ile göz dolduruyor.

Ürettikleri yazılımlar ve projeler ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılayan mühendislerin hedefi, Türkiye'nin yazılım konusunda dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak.  

Mühendislerden Mehmet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 11 yıldır yazılım sistemleri üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Mühendis çiftten yapay zeka ve siber güvenlik yazılımı

Şirketlerini üniversitede okurken kurdular

Şirketlerinde 20 bilgisayar mühendisinin çalıştığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Eşimle 2007 yılında üniversitede iken işletmemizi kurduk. Yerli ve milli yazılımlar üretme konusuna ciddi anlamda eğildik. Bu kapsamda özellikle siber güvenlik ve yapay zeka yazılımları olmak üzere bulut dosya depolama, gömülü sistem ve akıllı makine kontrol yazılımları üretiyoruz. Bu yazılımların birçoğu da kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılıyor. 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermayesi Desteği'ni aldık. Bu desteği alan ve günümüze kadar faaliyet göstermeye devam eden iki firmadan biriyiz."

"WeTransfer'e rakip olarak 'Filegoes' programını çıkardık"

Özcan, yazılım konusunda ülkenin dünyada söz sahibi olması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda dosya transferi için kullanılan 'WeTransfer'e rakip olarak 'Filegoes' programını çıkardık. Bu program WeTransfer'den her yönüyle çok daha iyi.  Bunu Hollanda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin ürettiği yazılımlara karşı ürettik. Türkiye'de her gün yapılan yüz binlerce dosya transferini yabancı menşeili bir programla değil, tamamen yerli olarak ürettiğimiz program sayesinde yapılmasını sağladık. Böylece dosya, bilgi ve belgelerimiz ülke içinde kalacak ve başka ülkeler tarafından görülmeyecek." 

Kurdukları ortaklıktan sonra evlendiler

Gamze Özcan da eşiyle 2007'de kurdukları ortaklıktan sonra evlendiklerini anlattı.

İki çocuk annesi Özcan, kızını 3 aylık iken yanlarında işe götürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kızım 5 yaşında ve 2,5 yaşında da bir oğlum var. Şirkette hem bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum hem de çocuklarıma annelik yapıyorum. Onlar burada kurduğumuz kreşte vakit geçirirken biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazen çalıştığımız alanlara gelerek bizimle dolaşıyorlar. Amacımız yerli yazılımlar üreterek ülkemizi bir otorite haline getirmek. Bu kapsamda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."

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