Mudanyalı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi
Bursa'nın Mudanya Belediyesi, öğrencileri planetaryum etkinliğinde buluşturdu. Öğrenciler gök cisimlerini, onların uzay boşluğundaki hareketlerini gözlemlerken, uzayın gizemli dünyasına tanıklık etti.
Mudanyada her yaştan bireyin mutluluğu için insan odaklı çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, ara tatilde öğrencileri planetaryum etkinliğinde buluşturdu. Mütareke Meydanında kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir çadırın içinde projeksiyon ile gökyüzü yansıtılarak takım yıldızları ve gezegenlerin keşfedildiği etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.
Mudanyada yaşayan her yaştan bireyin mutluluğu için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her bir öğrencimizi geleceğe hazırlamayı sürdürüyoruz. Yaptığımız bu organizasyonla da öğrencilerimizin uzay, gök bilimleri gibi konularda bilgi sahibi olmasını eğlendirerek sağlamış olduk.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyayı anlaması, araştırması ve geleceğini doğru bir hedefle şekillendirmesini istiyoruz. Öğrenmeyi, okumayı ve araştırmayı seven, geleceğin en başarılı uzay bilimcilerinin bu topraklarda yetişmesi umuduyla eğitim alanında yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz diye konuştu.
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