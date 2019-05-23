msvcp140.dll nedir? İşte, PUBG ve diğer oyunlarda karşılaşılan hatanın çözümü
23 Mayıs tarihinde erişime açılan PUBG Lite yüklemelerinde hata ile karşılaşan vatandaşlar, internet üzerinden çözüm yollarını araştırmaya başladı. msvcp140.dll isimli sorunla karşılaşan birçok oyunsever, sorun esnasında karşılaştıkları bu sorunun detaylarına kilitlendi. Peki, msvcp140.dll nedir ve PUBG Lite ve bazı oyunlarda karşılaşılan bu hatanın çözümü nasıl yapılabilmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İşletim sistemleri tarafından 'msvcp140.dll' şeklinde adlandırılan hata, bilgisayarların sistemlerinde bulunan eksik dosyalar dolayısıyla meydana gelmektedir. Normal şartlar altında eksik olan dosyanın eklenmesiyle çözülen sorunun kaynağı, sorun yaşanan bilgisayarın güncel olmamasından da kaynaklanabilmektedir.
Sorun yaşadığınız bilgisayarın öncelikle güncel olduğundan emin olmanız çözüm aşamasında önem arz edecektir. Sorun buna rağmen devam ediyorsa, aşağıda yer alan Microsoft Visual C Studio 2015 kurulumunu indirip kurmanız önerilir.
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DİĞER HATALARIN ÇÖZÜMÜ
1. Global Shader ya da Cooked Content Hatası
PUBG LITE çalışmak için DirectX 11’e ihtiyaç duyar ve eğer aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız, lütfen DirectX’i güncellediğinizden emin olun.
2. “DX11 feature level 10.0 is required to run the engine”
Eğer aşağıdaki hatayı alıyorsanız, ekran/grafik kartınız Directx11’i desteklemiyordur. Bu yüzden oyuna giriş yapamıyor olacaksınız.
3. Fatal Error (Assertion Failed)
Eğer aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorsanız, ekran kartınız büyük bir ihtimalle çok ısınmış ya da fanı tozlanmış olabilir. Bu sorunları gidermenize rağmen problem devam ediyorsa, ekran kartı sürücüsünü kaldırmanızı ve yeniden yüklemenizi tavsiye ederiz.
4. NVIDIA Geforce Problemi
Aşağıdaki hata mesajını, eğer ekran kartı sürücünüz güncel değilse alıyor olabilirsiniz. Nvidia ekran kartları için sürücü yükleme adımlarını aşağıda görebilirsiniz.
5. Launcher.exe – Bad Image
Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz bir hata mesajı aldığınızda, Microsoft Visual C++’nin doğru yüklenmediğini söyleyebiliriz. Nasıl yükleyeceğiniz konusunda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
6. SwapChain ->SetFullscreenState(false,Null) failed.
Aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşıyorsanız, DirectX sürücünüz güncel olmayabilir ya da ekran kartı sürücünüz güncel olmayabilir. Tavsiyemiz, bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra, ekran kartı sürücünüzü güncellemek olacaktır. Sorunun devamı halinde, pencere moduna geçmeyi deneyebilirsiniz –> Sistem Ayarları > Görüntü Ayarları > Görüntü Modu > Pencere
7. Bölgeniz için uygun değildir / Not available in your region.
PUBG LITE, şu an için yalnızca belirli ülkeler için oynanabilir durumdadır. Eğer bu bölgeler/ülkeler dışında bir yerden oyuna bağlanmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyor olabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için lütfen, doğru Saat ve Zaman diliminde olduğunuzu ve VPN gibi 3. parti programların açık olmadığını kontrol edin ve yeniden deneyin.
8. Error – 620002
Aşağıdaki hata ile karşılaşan oyuncular, oyunun kurulu olduğu klasörü silip, oyunu bilgisayarından tamamen kaldırıp, websitemizden oyunu tekrar indirmesi gerekmektedir.
Bilgisayarım 32 bit destekliyor, PUBG LITE oynayabilir miyim?
Üzgünüz ama PUBG LITE yalnızca 64 bit’i destekliyor.
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