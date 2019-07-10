MSI Afterburner nedir? Nasıl kullanılır?
MSI grafik kartlarına özel olmayan MSI Afterburner, en iyi GPU izleme programlarından bir tanesi. Afterburner ile ekran kartınızı overclock edip, değerleri yakından izleyebiliyorsunuz. Araç, saat hızı, sıcaklık, RAM kullanımı, fan hızı, çekirdeğe göre işlemci kullanımı gibi ekran kartı parametrelerini grafik üzerinde gösteriyor. İsterseniz, overclock profillerinin sistem başlangıcında etkin hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz.
MSI Afterburner çoğunlukla bilgisayarın ekran kartı üzerinde performans artışı için yapılan overclock işlemleri sırasında kullanılıyor. MSI Afterburner hem ekran kartı için ince ayarlar yapmanıza olanak sunarken hem de aynı zamanda yapmış olduğunuz değişikliklerin benchmark’ini görmenizi veya kullanım değerlerine ulaşmanıza yardımcı oluyor.
İlaveten MSI Afterburner sayesinde oyun içerisinde FPS oranını ekran üzerinde görüntüleyebiliyor ve hem masaüstü hem de yazılım ve oyun içerisinden anlık ekran görüntüsü veya video kaydı işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra MSI After Burner’ın ücretsiz bir yazılım olması da işin en tatlı kısmı oluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle