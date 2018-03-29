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    Mozilla Firefox'tan Facebook'a büyük darbe

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 08:21 | Son Güncelleme:

    Mozilla, web tarayıcısı Firefox için yeni bir eklenti yayınladı. Bu eklenti ile Firefox kullanıcılarının verileri Facebook'a karşı koruma altına alınabiliyor.

    Mozilla tarafından geliştirilen Firefox web tarayıcısı tarafından geçtiğimiz günlerde Facebook'un reklamları kaldırılmıştı. Şimdi ise tarayıcı kullanıcılarını Facebook'tan korumak için bir eklenti yayınladı. Facebook Container isimli eklenti sayesinde, Facebook'un üçüncü taraf çerezler kullanarak kullanıcıların diğer web sitelerindeki aktivitelerini takip etmesini engelliyor. Konu ile ilgili Mozilla tarafından yapılan açıklamaya göre, bu eklenti üzerinde uzun süredir çalışıyorlarmış.

    Son zamanlarda yaşanan Facebook-Cambridge Analytica skandalından ile çalışmalara hız kazandırdıklarını söylediler. Ayrıca Mozilla'nın yöneticilerinden Denelle Dixon, Mark Zuckerberg'in üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı verilerine erişimi kısıtlayacağı yönündeki açıklamaların yeterli olmadığını da söyledi. Facebook'un varsayılan gizlilik ayarlarının da sorun teşkil ettiğini dile getirdi. 

    Etiketler: Verileri engelleme
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