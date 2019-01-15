Mozilla Firefox için Adobe Flash Player desteği sona eriyor
Mozilla, önümüzdeki aylarda yayınlamayı planladığı yeni sürüm Firefox 69 ile birlikte Adobe Flash Player'ı tarayıcından tamamen çıkarmaya karar verdi.
Mozilla, yeni sürüm Firefox tarayıcılardan Flash Player desteğini kaldırmayı planlıyor. Adobe, halihazırda 2020 yılı sonunda Flash Player'ı tamamen ortadan kaldıracak; ancak diğer şirketler öncesinde yazılımlarından Flash Player'ı arındırmaya başladı bile.
İlk etapta Mozilla, bu yılın başlarında Flash içeriği yüklenmesi halinde kullanıcılara uyarı göndermeyi planlıyordu; ancak bu fikirde değişikliğe gidildi. Zira kullanıcılar için bu uyarıların kafa karıştırıcı olabileceği düşünüldü. Bu nedenle Firefox 69 sürümü itibariyle bu uyarıların da ötesinde Flash Player'ın tamamen tarayıcıdan çıkarılması gündeme geldi.
Güvenlik sorunları yarattığından dolayı Flash Player bir süredir pek çok uygulamadan destek görmemeye başlamıştı.
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