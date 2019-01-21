Mozilla Firefox Focus reklamları engelleyecek
Mozilla, ilerleyen günlerde telefonlara sunulacak olan Firefox Focus ismindeki tarayıcısına reklam engelleyici özellik ekleyeceğini duyurdu.
Firefox Focus 9.0 sürümü çok yakında kullanıcılara sunulacak. Bu tarayıcının dikkat çeken özelliklerinden biri ise reklam engelleyici olacak. Android ve iOS tabanlı cihazlar için kullanıma açılacak olan Firefox Focus 9.0, aynı zamanda kullanıcı gizliliğini de ön planda tutacak bir mobil web tarayıcı olarak öne çıkacak.
Şirket, reklam engelleme özelliğiyle ilgili net bilgiler henüz paylaşmış değil. Ancak Firefox Focus 9.0'un bu özelliğiyle ilgili ekran görüntüsü internete sızmış durumda:
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