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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.09.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Movetime MT40 akıllı çocuk saati satışa çıktı

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Movetime MT40 akıllı çocuk saati satışa çıktı

Aileler ve çocuklar Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati’nin sunduğu çift yönlü 4.5G HD ses aramaları, görüntülü konuşma, fotoğraf paylaşma, sesli mesajlaşma ve eğlenceli emojiler gönderme özellikleri sayesinde birbirlerinden haberdar oluyorlar. Güvenli bölge ve konum belirleme özellikleri; ailelerin, çocuklarının nerede olduklarını bilmenin verdiği gönül rahatlığını yaşamalarını sağlıyor. Saat, çocukların güvende hissetmediği herhangi bir durum için bir SOS tuşu da barındırıyor.

TCL Communication Küresel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Peter Lee, Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “IDC’ye göre, akıllı saatlerin toplam sevkiyatının, özellikle de aile saatlerine olan ilginin giderek artması nedeniyle 2022’ye kadar 120,2 milyona ulaşması bekleniyor. Faydalı özelliklere sahip aile saatlerine olan ihtiyaç ortada. Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati, çocuklara keşfetme ve büyüme özgürlüğü veriyor."

Dâhili kamera ve 4.5G bağlantısıyla sorunsuz çift yönlü görüntülü arama özelliği sunan Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati, çocuklarınızın ne yaptığından kolayca haberdar olabilmenizi mümkün kılıyor. Bu cihaz sayesinde çocuklar aileleriyle kolaylıkla iletişim kurabiliyor; birebir ya da grup konuşmalarında doğrudan arama yaparak veya selfie, sesli mesaj ve emojiler gönderip alarak günlerini paylaşabiliyorlar. Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati; renkli tasarımı, dayanıklı materyalleri, IP65 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliği, değiştirilebilir kayışı ve değiştirilebilir saat yüzüne sahip 1.3 inçlik renkli ekranıyla çocuklar tarafından beğeniyle kullanılırken, aileler tarafından da tercih ediliyor.

TCL Connect uygulaması ve SOS tuşuna sahip Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati, çocuğunuzu hassas konum belirleme özellikleri sayesinde kolaylıkla bularak gönül rahatlığı sunuyor. Özelleştirilebilir güvenli bölgeler rahatlıkla uygulama üzerinden ayarlanabiliyor; çocuğunuz bu bölgeleri terk ederse Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati sayesinde size bildirim geliyor. Kullanımı rahat konum geçmişi özelliği, çocuğunuzun nerelere gittiğini kolaylıkla kontrol etmenize ve takip etmenize yardımcı oluyor.

Kullanıcılar, Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati’nin adımsayar özelliği sayesinde çocuklarının hareketli bir yaşam tarzına sahip olmalarını destekliyor. Saat; adımların, yakılan kalorilerin ve yürünen mesafelerin kaydını tutuyor. Çocuklar arkadaşlarıyla “hareketlilik yarışları” yapabilir ve yeni hedefler koyabilirken, aileler de çocuklarının günlük hareketlerini artırmalarını sağlamak ve onları teşvik etmek için çocuklarının günlük aktivitelerini “beğenebiliyor.” Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati, çocuklarınızın zamanında uyanmalarına yardımcı olan alarmı ve sınıflarında dikkatlerinin hiç dağılmamasını mümkün kılan Okul Zamanı Modu gibi özelliklere sahip. 

Movetime MT40 Akıllı Çocuk Saati, Türkiye’de pembe ve mavi renk seçenekleriyle 999 TL’den satışa sunuluyor.

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