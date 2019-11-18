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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.11.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Motorola Razr ile ekran defalarca katlanacak; ama kırılmayacak

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Motorola Razr ile ekran defalarca katlanacak; ama kırılmayacak

Samsung ve Huawei'nin bu yılın başlarında dünyaya duyurduğu ekranı katlanabilen telefonları büyük ses getirmiş, akıllı telefonların geleceği gözler önüne serilmişti. Ancak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X'in dünya genelinde satışa sunulmaması ise ürünlerin teknik sorunları fazlasıyla barındırdığı ve son kullanıcının karşısına çıkmaya hazır olmadığını gösterdi. Motorola ise bir sürpriz yaparak Razr ile eski tasarımını ekranı katlanabilen formuyla tekrar ortaya çıkardı. Ancak Motorola, ilk günden iddialı bir giriş yaptı ve şirket yetkililerine göre ekran defalarca katlanacak; ama kırılmayacak.

Ekranı katlanabilen telefonlar, oldukça kullanışlı ve hoş bir tasarım sahip olsalar da, oldukça yeni bir teknoloji kullanmalarından dolayı bazı sorunları da beraberinde getiriyorlar. Samsung'un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy Fold ile birlikte Huawei'nin birkaç gün sonrasında Mate X adı altında ekranı katlanabilen telefonlarını ortaya çıkarması, piyasayı oldukça hareketlendirmişti. Sonrasında TCL, ekranı üçe katlanabilen telefonuyla dikkat çekmişti. Son olarak Motorola ise klasik bir tasarımı kullanarak Motorola Razr adında ekranı katlanabilen bir telefonun duyurusunu yaptı. 

Önce cihazın özelliklerine yakından bakalım: Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda 2.2 GHz hızında Qualcomm Snapdragon 720 işlemci bulunuyor. 6 GB RAM'le çalışan Motorola Razr, 128 GB depolama hafızasına sahip. MicroSD kart desteği bulunmadığından dolayı kullanıcıların pek fazla opsiyonu da bulunmuyor.

Motorola Razr ile ekran defalarca katlanacak; ama kırılmayacak

Motorola tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz tam olarak hazır olana kadar duyurusu yapılmadı ve bilerek bekletildi. Şirket yetkilileri, cihazda kullanılan Flex View ekran tasarımına tamamen güvendiklerinin altını çizerken, ekranı katlanabilen Motorola Razr'ın ömrünün standart bir akıllı telefondan az olmayacağının altını çiziyor. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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