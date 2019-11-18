Motorola Razr ile ekran defalarca katlanacak; ama kırılmayacak
Samsung ve Huawei'nin bu yılın başlarında dünyaya duyurduğu ekranı katlanabilen telefonları büyük ses getirmiş, akıllı telefonların geleceği gözler önüne serilmişti. Ancak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X'in dünya genelinde satışa sunulmaması ise ürünlerin teknik sorunları fazlasıyla barındırdığı ve son kullanıcının karşısına çıkmaya hazır olmadığını gösterdi. Motorola ise bir sürpriz yaparak Razr ile eski tasarımını ekranı katlanabilen formuyla tekrar ortaya çıkardı. Ancak Motorola, ilk günden iddialı bir giriş yaptı ve şirket yetkililerine göre ekran defalarca katlanacak; ama kırılmayacak.
Ekranı katlanabilen telefonlar, oldukça kullanışlı ve hoş bir tasarım sahip olsalar da, oldukça yeni bir teknoloji kullanmalarından dolayı bazı sorunları da beraberinde getiriyorlar. Samsung'un bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy Fold ile birlikte Huawei'nin birkaç gün sonrasında Mate X adı altında ekranı katlanabilen telefonlarını ortaya çıkarması, piyasayı oldukça hareketlendirmişti. Sonrasında TCL, ekranı üçe katlanabilen telefonuyla dikkat çekmişti. Son olarak Motorola ise klasik bir tasarımı kullanarak Motorola Razr adında ekranı katlanabilen bir telefonun duyurusunu yaptı.
Önce cihazın özelliklerine yakından bakalım: Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda 2.2 GHz hızında Qualcomm Snapdragon 720 işlemci bulunuyor. 6 GB RAM'le çalışan Motorola Razr, 128 GB depolama hafızasına sahip. MicroSD kart desteği bulunmadığından dolayı kullanıcıların pek fazla opsiyonu da bulunmuyor.
Motorola tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz tam olarak hazır olana kadar duyurusu yapılmadı ve bilerek bekletildi. Şirket yetkilileri, cihazda kullanılan Flex View ekran tasarımına tamamen güvendiklerinin altını çizerken, ekranı katlanabilen Motorola Razr'ın ömrünün standart bir akıllı telefondan az olmayacağının altını çiziyor.
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