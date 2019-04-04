Motorola P40 Power ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler
Lenovo'nun satın almasıyla yoluna devam eden Motorola'nın yeni oyuncakları internete sızmaya devam ediyor. Son olarak Motorola P40 Power'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Yeni telefonların görüntülerini internete sızdırmasıyla tanınan OnLeaks ve PriceBaba ortaklığında Motorola P40 Power'ın ilk görüntüleri internette paylaşıldı. Cihazın ilk dikkat çeken özelliği Samsung Galaxy S10 serisi telefonlarda da gördüğümüz ekrana gömülü kamera tasarımı... Tek ön kameraya sahip olan ve ince çerçevesiyle dikkat çeken Motorola P40 Power'ın alt çerçevesi ise hatalı dokunmaların önüne geçmek için biraz daha kalın tutulmuş.
Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise üçlü kamera kurulumu görülüyor. Çift LED flaşa sahip olan ve parmak izi tarayıcısını da yine arka yüzünde bulunduran Motorola P40 Power, yeni telefonlarda artık bir standart halini alan USB Type-C arabirimini kullanıyor.
3.5 mm kulaklık desteğini de sürdüren Motorola P40 Power, 6.2 inç'lik bir ekrana sahip. Ancak cihazın çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.
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