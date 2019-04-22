Motorola Moto Z4 özellikleri ortaya çıktı
Motorola, orta segment piyasasında yarışacak yeni telefonu Moto Z4 için çalışmalarını sürdürüyor. 5G desteğine sahip olacak telefonun özellikleri gün yüzüne çıktı.
Lenovo'nun satın almasıyla yoluna devam eden Motorola, yeni telefonu için düğmeye bastı. Moto Z4 adıyla piyasaya sunulacak cihaz 5G desteğiyle dikkat çekiyor. Bunun haricinde Moto Z4, önceki modellere karşı daha sağlam bir malzemeyle üretilecek.
Söz konusu telefonun arka tarafında cam malzemeye yer verilecek. 6.4 inç boyutunda OLED Full HD ekrana sahip olacak cihazda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alacak telefon 4 GB RAM ve 64 GB depolama ve 6 GB 128 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.
Aynı zamanda 5G özelliği için Moto Mods özelliğine yer verilecek. Arka tarafta ise Quad Pixel teknolojisine sahip kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafına baktığımızda 25 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı modunu ve AR uygulamalarını destekleyen kamerayla karşılaşıyoruz.
Hızlı şarj desteğiyle gelen telefon 3600 mAh bataryaya sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak cihazın fiyatlandırılması ve piyasaya sunulacağı tarih hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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