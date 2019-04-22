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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.04.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Motorola Moto Z4 özellikleri ortaya çıktı

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Motorola Moto Z4 özellikleri ortaya çıktı

Motorola, orta segment piyasasında yarışacak yeni telefonu Moto Z4 için çalışmalarını sürdürüyor. 5G desteğine sahip olacak telefonun özellikleri gün yüzüne çıktı.

Lenovo'nun satın almasıyla yoluna devam eden Motorola, yeni telefonu için düğmeye bastı. Moto Z4 adıyla piyasaya sunulacak cihaz 5G desteğiyle dikkat çekiyor. Bunun haricinde Moto Z4, önceki modellere karşı daha sağlam bir malzemeyle üretilecek.

Söz konusu telefonun arka tarafında cam malzemeye yer verilecek. 6.4 inç boyutunda OLED Full HD ekrana sahip olacak cihazda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alacak telefon 4 GB RAM ve 64 GB depolama ve 6 GB 128 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Aynı zamanda 5G özelliği için Moto Mods özelliğine yer verilecek. Arka tarafta ise Quad Pixel teknolojisine sahip kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafına baktığımızda 25 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı modunu ve AR uygulamalarını destekleyen kamerayla karşılaşıyoruz.

Hızlı şarj desteğiyle gelen telefon 3600 mAh bataryaya sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak cihazın fiyatlandırılması ve piyasaya sunulacağı tarih hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

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