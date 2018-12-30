Motorola Moto G7 özellikleri sızdırıldı
Bir süredir beklenen Motorola Moto G7 serisi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Snapdragon 632 işlemciye sahip serinin özellikleri...
2019 yılında tanıtılması beklenen Motorola Moto G7 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde su damlası çentikli ekran tasarımı ile geleceğini öğrendiğimiz Moto G7 hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
G7 serisi G7, G7 Plus, G7 Power ve G Play olmak üzere dört modelden oluşacak. Qualcomm Snapdragon 632 işlemciden gücünü alacak olan G7 serisinin Android Pie ile kutudan çıkması beklenirken. G7 Power modelinin 5.000 mAH büyüklüğündeki batarya ile geleceği söyleniyor.
Edinilen bilgiye G7 ve G7 Plus çift arka kamera ile gelecek. Diğer modellerin ise tek kameraya sahip olacağı söylenenler arasında. 4 modelden oluşacak G7 serisinin 2019'un Şubat ayında tanıtılacağı öngörülüyor.
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