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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Motorola Moto G7 için geri satım sürüyor! İşte özellikleri

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Motorola Moto G7 için geri satım sürüyor! İşte özellikleri

Motorola'nın önümüzdeki günler duyurmayı planladığı yeni telefon serisi Moto G7'nin özellikleri belli oldu. Şirketin Brezilya'daki internet sitesinde yanlışlıkla yayınlanan Moto G7'nin özellikleri bakın nasıl olacak?

Telefon üreticisi Motorola, Moto G7 ile sahalara geri dönüyor. Şirketin Motorola P40 adında bir telefonunu bu yıl tanıtması zaten beklenen bir gelişmeydi; ancak Moto G7'nin şirketin internet sitesinde yanlışlıkla yayınlanması ortalığı biraz karıştırmışa benziyor. Sızan bilgilere göre Moto G7 6.24 inç'lik bir ekrana sahip olacak ve dolayısıyla 1080x2270 piksel çözünürlük sunacak.

1.8 GHz hızında çalışan 8 adet özelleştirilmiş Kryo 250 çekirdeğine ev sahipliği yapan Snapdragon 632 model işlemciden güç alması beklenen telefonun içinde X9 LTE modem de yer alıyor. 4 GB RAM'li gelen cihazın dahili hafızası ise 64 GB. microSD kart desteğinin telefonla birlikte sunulup sunulmayacağı ise belli değil.

Cihazın arka yüzünde 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde iki kamera yer alırken, 3000 mAh bataryadan besleniyor. 

4 farklı Moto G7 telefon satışa sunulacak. Karşılaştırmalı olarak özelliklerine aşağıdaki görüntüden bakabilirsiniz:

Motorola Moto G7 için geri satım sürüyor İşte özellikleri


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