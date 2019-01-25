Motorola Moto G7 için geri satım sürüyor! İşte özellikleri
Motorola'nın önümüzdeki günler duyurmayı planladığı yeni telefon serisi Moto G7'nin özellikleri belli oldu. Şirketin Brezilya'daki internet sitesinde yanlışlıkla yayınlanan Moto G7'nin özellikleri bakın nasıl olacak?
Telefon üreticisi Motorola, Moto G7 ile sahalara geri dönüyor. Şirketin Motorola P40 adında bir telefonunu bu yıl tanıtması zaten beklenen bir gelişmeydi; ancak Moto G7'nin şirketin internet sitesinde yanlışlıkla yayınlanması ortalığı biraz karıştırmışa benziyor. Sızan bilgilere göre Moto G7 6.24 inç'lik bir ekrana sahip olacak ve dolayısıyla 1080x2270 piksel çözünürlük sunacak.
1.8 GHz hızında çalışan 8 adet özelleştirilmiş Kryo 250 çekirdeğine ev sahipliği yapan Snapdragon 632 model işlemciden güç alması beklenen telefonun içinde X9 LTE modem de yer alıyor. 4 GB RAM'li gelen cihazın dahili hafızası ise 64 GB. microSD kart desteğinin telefonla birlikte sunulup sunulmayacağı ise belli değil.
Cihazın arka yüzünde 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde iki kamera yer alırken, 3000 mAh bataryadan besleniyor.
4 farklı Moto G7 telefon satışa sunulacak. Karşılaştırmalı olarak özelliklerine aşağıdaki görüntüden bakabilirsiniz:
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