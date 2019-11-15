Motorola, katlanan telefonu Razr'ın yeni versiyonunu çıkartıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMotorola, katlanan telefonu Razr'ın yeni versiyonunu çıkartıyor
GeriTeknoloji Motorola, katlanan telefonu Razr'ın yeni versiyonunu çıkartıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
15.11.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Motorola, katlanan telefonu Razr'ın yeni versiyonunu çıkartıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motorola, katlanan telefonu Razr'ın yeni versiyonunu çıkartıyor

Motorola, 15 yıl önce ilk piyasaya çıktığında büyük ilgi gören, ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek.

6,2 inç ekrana sahip yeni akıllı telefon katlandığında, gelen bildirimler dış yüzündeki daha küçük bir ekranda görülüyor.

ABD'de 26 Aralık'ta 1500 dolar fiyatla satılmaya başlanacak telefon, diğer pazarlara daha sonra sunulacak.

Ancak uzmanlar, cihazın küresel akıllı telefon satışlarında pek bir etki yaratmasını beklemediklerini söyledi.

IDC Analisti Fransisco Geronimo, "Herkesin sorduğu soru, bu katlanır cihazın Motorola'nın kaderini değiştirip değiştirmeyeceği, çünkü piyasa payları çok çok küçük. Dürüst olmak gerekirse, değiştireceğini sanmıyorum" dedi.

Ancak yeni Razr, Çinli dev Lenovo'nun 2014'te Google'dan satın aldığı Motorola'nın attığı yenilikçi bir adım olarak görülüyor.

CCS Insight'tan Ben Wood, "İçinde bulunduğumuz, dokunmatik ekranlı dikdörtgen siyah telefonlar döneminde, Motorola Razr'ın piyasaya biraz heyecan getirme potansiyeli var. Piyasaya çıktığında Lenovo'nın talebe yetişmekte zorlanacağına şüphem yok" diye konuştu.

Firmanın ilk aşamada sadece 200 bin telefon piyasaya süreceği söyleniyor ancak şirket henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

Motorola, katlanan telefonu Razrın yeni versiyonunu çıkartıyor


'İmkansız' mühendislik

Motorola, tam olarak katlanan yeni Razr'ı "imkansız" bir mühendislik başarısı olarak tanımlıyor. Samsung Galaxy Fold telefonları katlandığında, iki ekran arasında ciddi bir boşluk oluyordu.

Motorol Ürün Geliştirme Müdürü Glenn Schultz, "Yeni Razr'da telefon tasarımını yeniden düşünmek zorundaydık" dedi ve ekledi:

"Hiç boşluk kalmamasını sağlayan menteşe, piyasaya tamamen katlanan bir telefon sürmemizi sağladı. Çok kişi bunu yapamayacağımıza inanıyordu. Ancak herkesin imkansız olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmaya çalışmak eğlenceli."

Daha önce cihazın yaz aylarında piyasa sürüleceği söyleniyordu ancak bazı aksaklıklar yaşandı. Bu sayede, Samsung ilk katlanır telefonu piyasaya sürecek zamanı buldu. Ancak Samsung'un acelesi, Galaxy Fold'da sorunlar yaşanmasına yol açtı ve firma 2 bin dolarlık cihazın dayanıklılığı konusunda uyarı yapmak zorunda kaldı.

Motorola, yeni Razr'ın su geçirmez olduğunu ve garanti kapsamındaki cihazların ekranının 24 saat içinde değiştirileceğini söylüyor.

Cihazın kapalı haldeki kalınlığı 14 milimetre. İlk Razr'ın kalınlığı ise 13,9 mm'ydi.

Firmanın "Quick View Display" adını verdiği ekran, bildirimleri görüntülemek, gelen mesajlara şablonlarla ya da sesle yanıt vermek, aramaları açmak ve temasız ödeme yapmakta kullanılabiliyor.

Başaşağı giden pazar payı

Katlanır ekranlı telefonların gecikmesi, sektörün daha küçük oyuncularına tıpkı Motorola'nın 2004'te yaptığı gibi piyasa paylarını genişletmek için bir boyluk sundu. Razr telefonlar, ince yapısı ve metalik estetiğiyle meşhur olmuştu.

Telefonun tanıtımında Paris Hilton ve David Beckham gibi isimler de rol oynamıştı.

2006'da Motorola, cep telefonu pazarının dörtte birini ele geçirip, Finlandiyalı dev Nokia'nın ardından ikinci olmuştu.

Ancak daha sonra iPhone'lar çıktı ve Motorola'nın pazar payı 2007'deki yüzde 21,4'lük orandan bir yıl sonra yüzde 13,9'a geriledi. Pazar payı daha sonraki yıllarda da sürekli geriledi ve bugünkü yüzde 2'lik orana düştü.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle