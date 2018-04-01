Moto G6'nın özellikleri netleşiyor! İşte yeni görüntüsü

Motorola'nın yeni tanıtacağı Moto G6 hakkında çıkan görseller neticesinde cihazda çentiğin olmadığı anlaşıldı.Teknik özellikler noktasında cihaz incelendiğinde 18:9 ekran formatında ve 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranı olduğu görülüyor. Ayrıca, telefonda işlemci noktasında ise Snapdragon 450 seçilmiş.

3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanıyla sunulacak olan telefon, çift arka kamerayla gelecek. Kameralardan birisi 12 MP çözünürlük sunuyorken, diğer kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun ön kamerasının ise 16 MP olacağı düşünülüyor. Ayrıca, cihaz, 3000 mAh bataryadan güç alacak.

Motorola'nın tanıtacağı diğer telefonlar ise G6 Play ve G6 Plus. G6 Play'de 4000 mAh batarya kullanılacağı düşünülüyorken, G6 Plus modelinde de işlemci olarak Snapdragon 630 kullanılacak.