Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Moto G6'nın özellikleri netleşiyor! İşte yeni görüntüsü

    Moto G6'nın özellikleri netleşiyor! İşte yeni görüntüsü

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Motorola'nın yeni tanıtacağı Moto G6 hakkında gelen sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de Moto G6'ya dair, bekleyenlerini heyecanlandıracak nitelikte görseller ortaya çıktı.

    Motorola'nın yeni tanıtacağı Moto G6 hakkında çıkan görseller neticesinde cihazda çentiğin olmadığı anlaşıldı.Teknik özellikler noktasında cihaz incelendiğinde 18:9 ekran formatında ve 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranı olduğu görülüyor. Ayrıca, telefonda işlemci noktasında ise Snapdragon 450 seçilmiş. 

    Moto G6nın özellikleri netleşiyor İşte yeni görüntüsü

    3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanıyla sunulacak olan telefon, çift arka kamerayla gelecek. Kameralardan birisi 12 MP çözünürlük sunuyorken, diğer kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun ön kamerasının ise 16 MP olacağı düşünülüyor. Ayrıca, cihaz, 3000 mAh bataryadan güç alacak. 

    Motorola'nın tanıtacağı diğer telefonlar ise G6 Play ve G6 Plus. G6 Play'de 4000 mAh batarya kullanılacağı düşünülüyorken, G6 Plus modelinde de işlemci olarak Snapdragon 630 kullanılacak. 

    Etiketler: görsel
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri