Moto G6 Play bir kez daha görüntülendi!
Motorola'nın Mayıs ayında tanıtması beklenen giriş seviyesi telefonlarından birisi olan Moto G6 Play bir kez daha görüntülendi. Moto G6 Play'in tasarımı tamamen netleşmiş oldu.
Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü Moto X4'e tasarım noktasında benzeyen yeni giriş seviye telefon Moto G6 Play, 18:9 ekran formatına sahip 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Söylentilere göre cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına hizmet sunacak.
microSD kart desteğinin konumlandırıldığı Moto G6 Play ile kullanıcılar, isterlerse dahili depolama alanını yükseltebilecek. 4000 mAh'lik bataryasıyla kullanıcılarını yormayacak olan telefonda, şirketin TurboPower olarak adlandırdığı hızlı şarj desteği de sunuluyor.
Bunlara ek olarak Moto G6 Play, 13 MP çözünürlük sunan ve LED flaş desteği olan bir arka kameraya sahip. Ön kısımına ise yine LED flaş destekli 8 MP çözünürlük sunan kamera yerleştirilmiş. Son olarak, cihazın parmak izi okuyucusu da ön kısımda değil, Samsung'un Galaxy S serilerinde olduğu gibi arka kısıma konumlandırılmış.
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