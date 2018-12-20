Monster yeni oyuncu ekipmanlarını satışa çıkardı
Monster Notebook, yoyun bilgisayarlarının yanında mekanik klavyeden oyuncu kulaklığına, oyuncu faresinden gamepad'e oyuncuların ihtiyaç duyabileceği oyuncu aksesuarlarını da tüketicilere sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Pusat V6 Gaming Mouse, Pusat V7 Wireless Gaming Mouse, Pusat RGB Gaming Mousepad ve Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad bugün itibarıyla raflarda yerini aldı.
Monster Notebook'un Pusat serisine eklediği iki yeni optik oyuncu faresi modeli, hızlı tepkiler vermelerini gerektiren oyunlarda oyunculara hitap ediyor. Avuca oturan ergonomik tasarımlarıyla hem Pusat V6 hem de Pusat V7 uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık vermiyor. Altın uçlu USB bağlantısıyla sinyal kayıplarını önleyen Pusat V6'nın örgü kablosu uzun kullanım ömrü sunuyor. 3 farklı profil kaydetmeye imkan veren ürünün makro tuşları ürünle birlikte gelen yazılım sayesinde istenildiği gibi özelleştirilebiliyor.
Ürünün teflondan yapılma tabanı fareye dayanıklılık verirken sağladığı kayganlık ile fare farklı yüzeylerde kolayca hareket ettirilebiliyor. Hem ayarlanabilir ağırlıkları hem de yazılım destekli 10 bin DPI'a kadar çıkabilen hassasiyetiyle stratejiden FPS'e her oyun türüne ve her oynayış tarzına uyum sağlayabiliyor. Pusat V6'nın satış fiyatı ise 139 lira.
Pusat V7 Wireless Gaming Mouse ise kablosuz yapıda. Fareyle gelen özel yazılım sayesinde üzerindeki 9 tuşu programlamak ve makrolar oluşturmak mümkün. Tıpkı Pusat V6 gibi teflon tabanı ve ergonomik bir tasarımı olan Pusat V7, 7 bin 200 DPI'a kadar çıkan ayarlanabilir hassasiyet seviyesine sahip. Fiytı ise 199 TL. Monster’ın oyuncu aksesuarları ailesinin son üyesi ise Pusat RGB Gaming Mousepad. Su geçirmeyen ve kolayca temizlenebilen bir malzemeden üretildi.Monster Pusat RGB Gaming Mousepad 149 liralık fiyat etiketiyle geliyor.
Pusat oyuncu ekipmanlarına eklenen son ürünse, Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad adındaki oyun kolu oldu. 10 saatlik kullanım süresi sunan şarj edilebilir pile sahip. Yeşil siyah renklere sahip oyun kolu XInput teknolojisini de destekliyor. Monster Notebook'a kablosuz olarak kolayca bağlanabilen Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad’in fiyatı ise 179 lira.
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