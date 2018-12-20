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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.12.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Monster yeni oyuncu ekipmanlarını satışa çıkardı

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Monster yeni oyuncu ekipmanlarını satışa çıkardı

Monster Notebook, yoyun bilgisayarlarının yanında mekanik klavyeden oyuncu kulaklığına, oyuncu faresinden gamepad'e oyuncuların ihtiyaç duyabileceği oyuncu aksesuarlarını da tüketicilere sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Pusat V6 Gaming Mouse, Pusat V7 Wireless Gaming Mouse, Pusat RGB Gaming Mousepad ve Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad bugün itibarıyla raflarda yerini aldı.

Monster Notebook'un Pusat serisine eklediği iki yeni optik oyuncu faresi modeli, hızlı tepkiler vermelerini gerektiren oyunlarda oyunculara hitap ediyor. Avuca oturan ergonomik tasarımlarıyla hem Pusat V6 hem de Pusat V7 uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık vermiyor. Altın uçlu USB bağlantısıyla sinyal kayıplarını önleyen Pusat V6'nın örgü kablosu uzun kullanım ömrü sunuyor. 3 farklı profil kaydetmeye imkan veren ürünün makro tuşları ürünle birlikte gelen yazılım sayesinde istenildiği gibi özelleştirilebiliyor.

Ürünün teflondan yapılma tabanı fareye dayanıklılık verirken sağladığı kayganlık ile fare farklı yüzeylerde kolayca hareket ettirilebiliyor. Hem ayarlanabilir ağırlıkları hem de yazılım destekli 10 bin DPI'a kadar çıkabilen hassasiyetiyle stratejiden FPS'e her oyun türüne ve her oynayış tarzına uyum sağlayabiliyor. Pusat V6'nın satış fiyatı ise 139 lira.

Pusat V7 Wireless Gaming Mouse ise kablosuz yapıda. Fareyle gelen özel yazılım sayesinde üzerindeki 9 tuşu programlamak ve makrolar oluşturmak mümkün. Tıpkı Pusat V6 gibi teflon tabanı ve ergonomik bir tasarımı olan Pusat V7, 7 bin 200 DPI'a kadar çıkan ayarlanabilir hassasiyet seviyesine sahip. Fiytı ise 199 TL. Monster’ın oyuncu aksesuarları ailesinin son üyesi ise Pusat RGB Gaming Mousepad. Su geçirmeyen ve kolayca temizlenebilen bir malzemeden üretildi.Monster Pusat RGB Gaming Mousepad 149 liralık fiyat etiketiyle geliyor.

Pusat oyuncu ekipmanlarına eklenen son ürünse, Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad adındaki oyun kolu oldu. 10 saatlik kullanım süresi sunan şarj edilebilir pile sahip. Yeşil siyah renklere sahip oyun kolu XInput teknolojisini de destekliyor. Monster Notebook'a kablosuz olarak kolayca bağlanabilen Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad’in fiyatı ise 179 lira.

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