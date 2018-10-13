Monster Notebook'un üçüncü mağazası Ankara'da açıldı
Monster Notebook, üçüncü mağazasını Ankara'nın Çukurambar ilçesinde açtı.
Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, oyuncular için yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlar üretme fikriyle yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'de uyguladıkları bu konseptin dünyanın hiçbir yerinde bu odak noktasında yapılmadığını belirterek, "Oyun sektörü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde oyuncu var ve pazar çok hızlı büyüyor. Biz de buradaki ana oyunculardan biri olmak için ciddi bir gayret sarfediyoruz." dedi.
Yılmaz, "Bundan sonra Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz Almanya'da bir mağaza açmak." diye konuştu.
Şirket, ziyaretçilerine bu bilgisayarları deneme fırsatı sunuyor ve kullanıcılarına teknik servis desteği veriyor. Mağazada markanın ürettiği oyun bilgisayarlarına ilaveten mekanik oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve faresi de dikkat çekiyor.
Mağazadaki "Karma Gerçeklik Odası" (mixed reality) ile ziyaretçilere çok boyutlu sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor.
Monster oyun bilgisayarlarında core i7 ve core i5 işlemcileri ve ekran kartlarından GTX 10 serisi grafik kartları kullanılıyor.
Bilgisayarlarda yüksek hızlı bellekler veSSD depolama üniteleri yer alıyor. Bu da oyunların ve programların yükleme ve çalışma sürelerini kısaltıyor.
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