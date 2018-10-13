Monster Notebook'un üçüncü mağazası Ankara'da açıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.10.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Monster Notebook'un üçüncü mağazası Ankara'da açıldı

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Monster Notebook'un üçüncü mağazası Ankara'da açıldı

Monster Notebook, üçüncü mağazasını Ankara'nın Çukurambar ilçesinde açtı.

Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, oyuncular için yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlar üretme fikriyle yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'de uyguladıkları bu konseptin dünyanın hiçbir yerinde bu odak noktasında yapılmadığını belirterek, "Oyun sektörü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde oyuncu var ve pazar çok hızlı büyüyor. Biz de buradaki ana oyunculardan biri olmak için ciddi bir gayret sarfediyoruz." dedi. 

Monster Notebookun üçüncü mağazası Ankarada açıldı

Yılmaz, "Bundan sonra Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz Almanya'da bir mağaza açmak." diye konuştu. 

 

Şirket, ziyaretçilerine bu bilgisayarları deneme fırsatı sunuyor ve kullanıcılarına teknik servis desteği veriyor. Mağazada markanın ürettiği oyun bilgisayarlarına ilaveten mekanik oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve faresi de dikkat çekiyor.

Monster Notebookun üçüncü mağazası Ankarada açıldı

Mağazadaki "Karma Gerçeklik Odası" (mixed reality) ile ziyaretçilere çok boyutlu sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor. 

Monster oyun bilgisayarlarında core i7 ve core i5 işlemcileri ve ekran kartlarından GTX 10 serisi grafik kartları kullanılıyor.

Bilgisayarlarda yüksek hızlı bellekler veSSD depolama üniteleri yer alıyor. Bu da oyunların ve programların yükleme ve çalışma sürelerini kısaltıyor. 

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