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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.01.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Monster Notebook'tan NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı laptop

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Monster Notebook'tan NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı laptop

Monster Notebook NVIDIA’nın yeni GeForce RTX grafik kartlı gaming laptop modellerini Türkiye’de satışa sundu.

Gelişmiş grafik kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 Monster gaming laptop serilerinde birlikte geliyor. Şirket, GTX 10 serisi kartlarda olduğu gibi GTX 20 serisi ekran kartlarına sahip oyun bilgisayarlarını Türkiye'de oyuncularla buluşturdu.

NVIDIA GeForce RTX serisi grafik kartlı Monster oyun bilgisayarı sahipleri bu kartın kullandığı yeni ışıklandırma ve gölge, yapay zekâ yardımıyla grafik işleme, gerçek zamanlı ışın izleme gibi teknolojiler sayesinde oyunları daha yüksek performansta deneyimleyebilecek.

Marka son olarak 15 inçlik laptop kasası içerisinde 17 inçlik ekrana sahip modellerini kullanıcılara sunmuştu. GeForce RTX serisi ekran kartlarının üreticilere sağlanmasıyla birlikteyse yeni modellerinde RTX grafik kartlarını kullanmaya başlayan marka, böylelikle kullanıcılara taşınabilir bir oyun bilgisayarı içinde yüksek performans sunabiliyor. 

Monster gaming laptop modelleri yalnızca oyunlarda değil; video düzenleme, 3 boyutlu animasyon, grafik tasarım veya mimarî çizimler gibi yüksek grafik işleme gücü gerektiren görevlerde de iş görüyor.

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