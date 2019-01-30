Monster Notebook'tan NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı laptop
Monster Notebook NVIDIA’nın yeni GeForce RTX grafik kartlı gaming laptop modellerini Türkiye’de satışa sundu.
Gelişmiş grafik kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 Monster gaming laptop serilerinde birlikte geliyor. Şirket, GTX 10 serisi kartlarda olduğu gibi GTX 20 serisi ekran kartlarına sahip oyun bilgisayarlarını Türkiye'de oyuncularla buluşturdu.
NVIDIA GeForce RTX serisi grafik kartlı Monster oyun bilgisayarı sahipleri bu kartın kullandığı yeni ışıklandırma ve gölge, yapay zekâ yardımıyla grafik işleme, gerçek zamanlı ışın izleme gibi teknolojiler sayesinde oyunları daha yüksek performansta deneyimleyebilecek.
Marka son olarak 15 inçlik laptop kasası içerisinde 17 inçlik ekrana sahip modellerini kullanıcılara sunmuştu. GeForce RTX serisi ekran kartlarının üreticilere sağlanmasıyla birlikteyse yeni modellerinde RTX grafik kartlarını kullanmaya başlayan marka, böylelikle kullanıcılara taşınabilir bir oyun bilgisayarı içinde yüksek performans sunabiliyor.
Monster gaming laptop modelleri yalnızca oyunlarda değil; video düzenleme, 3 boyutlu animasyon, grafik tasarım veya mimarî çizimler gibi yüksek grafik işleme gücü gerektiren görevlerde de iş görüyor.
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