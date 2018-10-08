Monster Notebook Avrupa’nın en büyük mağazasını Ankara'da açıyor
İstanbul ve İzmir’deki mağazalarında satışlarını sürdüren Monster, bu kez üçüncü mağazasını başkent Ankara’da açmaya hazırlanıyor. Mağazanın açılışı 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da basının ve kullanıcıların katılımıyla gerçekleşecek.
Monster Notebook’un 2016 yılında açtığı İstanbul mağazası, yalnızca oyun bilgisayarlarına ayrılmış bir mağaza olması ile dikkat çekiyordu. Bu yılın nisan ayında aynı konsepti İzmir’e de taşıyan marka, şimdi Ankara’daki kullanıcılara da yeni nesil Monster gaming laptopları ilk elden deneme fırsatını sunuyor. Çankaya Farilya İş Merkezi’nde bulunan mağaza toplam 800 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazası olacak.
Monster Notebook’un Kurucusu ve Genel Müdürü İlhan Yılmaz Ankara mağazasının açılışı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi, “Monster olarak nihai hedefimizin Türkiye’den teknoloji alanında bir dünya markası çıkarmak olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Elbette bunun ilk aşaması kendi ülkemizde büyük bir teknoloji markası olmak. İzmir ve Ankara mağazalarının bu ilk aşamayı gerçekleştirme yolunda çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bizim için çok büyük anlamı olan bu günde tüm oyuncuları Çankaya’daki mağazamızın açılışına davet ediyorum.”
Karma Gerçeklik Odası
Monster Notebook, en yeni oyun teknolojilerini Ankara’daki oyun ve teknoloji meraklılarına sergileyecek. Markanın bu amaçla mağazaya kurduğu karma gerçeklik (mixed reality) odası, ziyaretçilere benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.
Ankara mağazası, kullanıcılara Monster gaming laptop modelleri yanında markanın mekanik klavye, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyunculara yönelik farklı donanımlarını da görme ve deneme fırsatı sunacak. Şirket, her adımlarında ziyaretçilere yardımcı olmaya ve sorularını cevaplamaya hazır tecrübeli çalışanların yer alacağı mağazanın teknik servis hizmeti de vereceğini belirtiyor.
Monster Notebook Ankara mağazası 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek açılış etkinliğiyle Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No: 8/A Çankaya adresinde faaliyete geçecek.
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