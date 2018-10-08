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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Monster Notebook Avrupa’nın en büyük mağazasını Ankara'da açıyor

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Monster Notebook Avrupa’nın en büyük mağazasını Ankara'da açıyor

İstanbul ve İzmir’deki mağazalarında satışlarını sürdüren Monster, bu kez üçüncü mağazasını başkent Ankara’da açmaya hazırlanıyor. Mağazanın açılışı 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da basının ve kullanıcıların katılımıyla gerçekleşecek.

Monster Notebook’un 2016 yılında açtığı İstanbul mağazası, yalnızca oyun bilgisayarlarına ayrılmış bir mağaza olması ile dikkat çekiyordu. Bu yılın nisan ayında aynı konsepti İzmir’e de taşıyan marka, şimdi Ankara’daki kullanıcılara da yeni nesil Monster gaming laptopları ilk elden deneme fırsatını sunuyor. Çankaya Farilya İş Merkezi’nde bulunan mağaza toplam 800 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazası olacak. 

Monster Notebook’un Kurucusu ve Genel Müdürü İlhan Yılmaz Ankara mağazasının açılışı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi, “Monster olarak nihai hedefimizin Türkiye’den teknoloji alanında bir dünya markası çıkarmak olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Elbette bunun ilk aşaması kendi ülkemizde büyük bir teknoloji markası olmak. İzmir ve Ankara mağazalarının bu ilk aşamayı gerçekleştirme yolunda çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bizim için çok büyük anlamı olan bu günde tüm oyuncuları Çankaya’daki mağazamızın açılışına davet ediyorum.” 

Karma Gerçeklik Odası

Monster Notebook, en yeni oyun teknolojilerini Ankara’daki oyun ve teknoloji meraklılarına sergileyecek. Markanın bu amaçla mağazaya kurduğu karma gerçeklik (mixed reality) odası, ziyaretçilere benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak. 

Ankara mağazası, kullanıcılara Monster gaming laptop modelleri yanında markanın mekanik klavye, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyunculara yönelik farklı donanımlarını da görme ve deneme fırsatı sunacak. Şirket, her adımlarında ziyaretçilere yardımcı olmaya ve sorularını cevaplamaya hazır tecrübeli çalışanların yer alacağı mağazanın teknik servis hizmeti de vereceğini belirtiyor. 

Monster Notebook Ankara mağazası 13 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek açılış etkinliğiyle Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No: 8/A Çankaya adresinde faaliyete geçecek. 

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