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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.08.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Monster Notebook Avrupa pazarına açılıyor

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Monster Notebook Avrupa pazarına açılıyor

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, yıl sonunda Avrupa pazarında faaliyet gösterecek.

Monster Notebook tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, şirketin üst yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz'ın katılımıyla şirketin hedefleri, gelecek projeleri ve oyun bilgisayarı sektörünün genel durumu değerlendirildi.

Monster Notebook oyun bilgisayarı pazarındaki yatırımları kapsamında, Avrupa’da ilk mağazasını Almanya’nın Berlin kentinde açmayı planlıyor. Almanya'da e-ticaret siteleri üzerinden Avrupa'nın da pek çok ülkesine satış yapmayı hedefleyen Monster Notebook, Berlin'de açacağı konsept mağazasında ürünlerini Almanya pazarına tanıtacak. 

Monster Notebook CEO'su Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, şirket olarak, yaklaşık 20 yıl önce şirketin temellerini attıkları ilk günden itibaren en büyük hayallerinden birinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyledi.

Bilgisayar oyunları pazarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüdüğüne dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'de 30 milyon aktif oyuncu bulunduğunu ve pazardaki toplam oyun gelirinin yaklaşık 850 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

 

Etkinlikte ayrıca Monster Notebook'un Abra ve Tulpar serisinin yüksek performanslı yeni modelleri de tanıldı. Abra ve Tulpar serilerinin yeni modelleri, yüksek performanslı bir bilgisayara ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik olarak tasarlandı. Intel’in son nesil işlemcilerine sahip olan modeller, yüksek grafik kalitesi için NVIDIA’nın en son teknoloji ekran kartları kullanıyor. Işın izleme teknolojisine sahip RTX grafik kartlı Tulpar modelleri, hızlı SSD depolama birimleri ve sahip oldukları DDR4 RAM’ler sayesinde ağır grafik işlemlerini zorlanmadan yapıyor.

Monster Notebook’un iş bilgisayar segmenti olan HUMA serisinin yeni dizüstü bilgisayarları ise 1 kg olan ağırlığı, 14” FHD ekranı ve sahip olduğu sınıfının en güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Huma H4 V2.1 ve V2.2 modelinin, siyah ve gümüş rengi bulunuyor ve Intel Whiskey Lake Core i7-8565U işlemcinin performansı ve 2GB GDDR5 Nvidia MX250 ekran kartıyla uzun süreli pil ömrü ve performansını bir arada sunuyor. 

Monster Notebook, oyuncularla ve tüketicilerle doğrudan bir araya gelebilmek için 27 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde, meydanlar, alışveriş merkezleri ve etkinlik alanlarında çeşitli aktiviteler düzenleyerek, özel giydirilmiş "Monster" aracı ile oyunseverlerle buluşacak. 15 gün boyunca 8 ayrı mekanda gerçekleştirilecek etkinliklerde, Monster aracı ve beraberinde özel olarak kurulacak Monster çadırı içerisinde ziyaretçilere "Beat Saber" oyunu oynatılacak.

Monster Roadshow’un rotası, Forum İstanbul, Cevahir AVM, Ankara ANKAmall, KentPark, Çeşme ve İzmir Enternasyonel Fuarı olarak belirlendi. Roadshow’un son durağı İzmir’de gerçekleştirilecek olan Intel ESL Türkiye Şampiyonası olacak.Monster Notebook, en büyük oyun turnuvalarından biri olan Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na, ana sponsor olarak destek verecek. Intel ESL Türkiye Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonel Fuarı'nda gerçekleşecek.

 

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