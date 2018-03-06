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    Monster Hunter: World'den satış rekoru

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Capcom'un bu zamana kadarki satış rekorunu kıran Monster Hunter: World rekabeti iyice kızıştırdı.

    Copcom tarafından yapılan açıklamada, Monster Hunter: World'ün dünya çapınca 7.5 milyondan fazla sattığını söyledi. Şirket tarihi boyunca en yüksek satış rakamına ulaşan oyunun, bu kadar yüksek satışlara ulaşmasının nedeni olarak ise iddialı reklam kampanyaları gösterildi. Capcom bu rakamlarda oyunculara satılan değil de mağazalara gönderilen oyun sayısını baz alsa da, Monster Hunter: World'ün dünya çapında 7 milyon oyuncusu bulunuyor.

    Monster Hunter: Worldden satış rekoru

    Yani mağazalara gönderilen oyun sayısı ile satılan oyun sayısı arasında çok bir fark bulunmuyor. Oyunun PC sürümünün ise sonbaharda yayınlanması planlanıyor. Bu rekor sadece Playstation 4 ve Xbox One sürümlerini kapsıyor. PC sürümü ile birlikte oyunun daha fazla satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor. 

    Etiketler: Monster Hunter: World , Oyun , Satış rekoru
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