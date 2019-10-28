Monster Hunter World: Iceborne Ocak ayında bilgisayar platformuna geliyor
Capcom’un geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyunu Monster Hunter World: Iceborne'un yeni güncellemesinin 9 Ocak 2020'de geleceği duyuruldu.
Dünyanın en çok satan oyunlarından Monster Hunter World: Iceborne'un yeni güncellemesinin 9 Ocak 2020'de piyasaya sürüleceği açıklandı.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan Monster Hunter World oyununun Eylül ayı itibari ile Xbox One ve PlayStation 4 platformuna Iceborn genişlemesini sunulmuştu. Fakat, Monster Hunter World: Iceborn'un şimdiye kadar bilgisayar platformu görünürde yoktu.
Oyun şirketi Capcom, Monster Hunter World: Iceborn genişlemesinin 9 Ocak 2020'de bilgisayar kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Oyunun geliştiricileri bilgisayar sürümünün, öncelikle grafiksel uygunluğu ve performası artırmak için konsol sürümüne ek bazı geliştirmeler eklediler.
Fare, klavye ve DirectX 12 desteğiyle birlikte piyasaya sürülecek olan yeni güncellemede isteğe bağlı yüksek çözünürlük özelliklerinde yer alacağı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle