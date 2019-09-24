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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Monster Hunter World: Iceborne incelemesi

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Monster Hunter World: Iceborne incelemesi

Capcom’un geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyunu için yeni genişleme paketi Monster Hunter World: Iceborne ile macera kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncular, yeni eklenti ile pek çok yeni özellikle ilk kez karşılaşacak, Hoarfrost isimli yeni bölge oyunun en geniş haritası olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Capcom tarafından duyurulan Monster Hunter World’ün yeni genişlemesi Iceborn oyuncular tarafından uzun süredir merakla bekleniyordu. 6 Eylül 2019’da hem konsol hem de bilgisayar platformunda oyunculara sunulan Iceborn karlarla kaplı yapısı ile herkesi büyüleyecek. Monster Hunter World yeni genişlemesi ile oyunculara yeni içerikler sunuyor. Iceborn genişlemesi ile oyun içerisinde çeşitli kışlık kıyafetler de geliyor. Oyuncular bu kıyafetler ile karakterlerini farklı görünümlere kavuşturabilecek.

Yeni genişleme de oyunculara birbirinden farklı görevler de sunulacak. Karlarla kaplı olacak olan Iceborn oyunun dünyasını genişletecek ve oyunculara yeni hikayeler, özellikler, yeni canavarlar sunacak. Ayrıca bunlara ek olarak daha fazla yeni içerikte bizleri bekliyor olacak.

Monster Hunter World: Iceborne incelemesi

Genişleme ile oyunculara Hoarfrost Reach adında bir bölge de sunulacak. Bu bölgede de oyuncuları yeni ve birbirinden zorlu görevler yer alacak. Monster Hunter World’ü bitirdikten sonra oyuncular yeni genişlemeyi oynayabilecekler. Oyuncular Master Rank görevlerini tamamladıktan sonra Iceborn görevlerine giriş yapacaklar.

Iceborne, bizleri yepyeni bir bölge olan Hoarfrost ile tanıştırıyor. Bu yeni bölge aynı zamanda Monster Hunter: World’ün en geniş haritası olma özelliğine sahip.

Monster Hunter World: Iceborne incelemesi

Yeni harika elbette avlanacak ve yakalanacak yeni canavarlar anlamına geliyor. Yeni canavarların yanı sıra, Monster Hunter serisinin tanıdır yaratıkları da – Tigrex gibi – oyuna katılıyor. Ayrıca haritanın kış konseptine uygun olarak birçok farklı sürpriz de oyuncuları bekliyor.

Monster Hunter World: Iceborne haritasına ve görevlerine ulaşabilmek için Hunter Rank 16 olmanız gerekecek.

Birbirini avlayan ve bölge savaşı veren sayısız canavar ve canlılarla dolu bir çevrenin yer aldığı yeni bir avlanma deneyimi sunan oyunda yepyeni tarzda bir avlanma aksiyonu söz konusu.

Monster Hunter: World IceBorne'da dikkat çeken diğer yenilikler ise şöyle:

Yepyeni Avlanma Mekanikleri

14 silah türünün tamamında yeni hareketler ve kombolar,
Her silah, her zamankinden daha fazla benzersiz etkileşime sahip,
Artık tüm silahlar, canavarlara tutunmak için atıcının yeni bir işlevi olan kavrama pençesini kullanmana imkan sağlıyor,
Canavarlara tutunurken canlılığın tükenir ancak bu, onların hareketlerini kontrol etmeye yönelik çeşitli yeni yolların önünü açar.

Monster Hunter World: Iceborne incelemesi

Yeni Görev Zorluğu: Usta Rütbesi!

Artık düşük ve yüksek rütbenin üstünde yer alan "usta rütbesi" adında yeni bir macera zorluğu var,
Usta rütbesi maceraları, Iceborne genişlemesini satın aldıktan sonra kullanılabilir hale gelir,
Bu maceralarda yeni malzemeler kazanabilecek ve daha güçlü canavarlarla savaşabileceksiniz.

Yeni Bölge: Hoarfrost Reach

İnsanlığın henüz keşfetmediği bilinmeyen bir ortam.
Hoarfrost Reach, sadece böylesine sert bir iklimde yaşayabilen pek çok benzersiz endemik canlıyı ve canavarı barındırıyor.
Hareketini engelleyen derin karlı alanlardan rahatlatıcı kaplıcalara ve hatta her an çökebilen dengesiz zeminlere kadar uzanan çeşitli coğrafi özellikleri var!
Görsel efetkler Monster Hunter serisinde hiç olmadığı kadar ayrıntılı...

Çeşitli Yeni Canavarlar!

Hoarfrost Reach, karda yüzen Beotodus, azgın Banbaro ve esrarengiz kadim ejderha Velkhana gibi pek çok endemik yaratığın ve canavarın yuvası.

Ancak tanıdık bölgelerde de çeşitli değişiklikler olacak.

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