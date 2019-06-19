Monster Hunter World: Iceborne için geri sayım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMonster Hunter World: Iceborne için geri sayım
GeriTeknoloji Monster Hunter World: Iceborne için geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.06.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Monster Hunter World: Iceborne için geri sayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Monster Hunter World: Iceborne için geri sayım

Capcom bugün, tarihinin en çok satan oyununun eklentisi olan Monster Hunter World: Iceborne’un bu hafta başlayacak olan PlayStation 4 betasının ayrıntılarını açıkladı.

İlk avcılar ve serinin eski hayranları, dondurucu Hoarfrost Reach bölgesi, yeni canavarlar ve yeni oyun seçeneklerinin de dahil olduğu yaklaşan Iceborne içeriğinin tanıtım videosu ile av sezonuna hazırlanabilecekler.

İlk Monster Hunter World: Iceborne betası, özel olarak PlayStation Plus kullanıcıları için; 21 Haziran Cuma günü saat 12:00h CEST – 24 Haziran saat 12:00h CEST saati aralığında oynanabilir olacak. İkinci beta ise tüm PS4 kullanıcıları için; 28 Haziran Cuma günü saat 12:00 ila 1 Temmuz saat 12:00 arasında oynanabilir olacak. Ön yükleme opsiyonları beta döneminden birkaç gün önce aktif olacak. Iceborne betasına katılmak için The Monster Hunter: World ana oyunu gerekli değildir.

Beta, yeni başlayanlar için Monster Hunter: World'den Great Jagras avını, orta seviye bir meydan okuma için yepyeni boynuzlu kaba ejder Banbaro’yu ya da en sert avcılar için geri dönen serinin favorisi Tigrex'i 3 ayrı seçenek olarak sunuyor. Beta, oyuncuların 3 seçenekten herhangi birinde ve eğitim bölgesinde test edebilecekleri 14 silah türünü denemesine imkan verecek. Silahlar yeni özelliklere sahip olacak ayrıca Clutch Claw kanca mekaniği gibi yeni Slinger ekipman opsiyonları da yer alacak. Her görevi ilk seferde tamamlayan avcılar, Iceborne eklentisinin çıkışında, full versiyonunda kullanılabilecek yardımcı malzemeleri içeren, toplamda üç paket kazanabilirler. Daha fazla canavar ve oyun bilgisi açığa çıkacak, bunlar sadece Iceborne’un görünen kısmı!

Monster Hunter World: Iceborne, 6 Eylük 2019’da PS4 ve Xbox cihazları için satışta olacak ve devamındaki kış da PC versiyonu raflardaki yerini alacak. The Monster Hunter: World ana oyunu, Iceborne içeriğini oynayabilmeniz için gerekli. Ayrıca Slinger ve silah güncellemeleri, yeni Iceborne hikayesi ve görevlerine giriş için, ana hikayeyi Hunter Rank 16 seviyesinde tamamlamış olmaları gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?