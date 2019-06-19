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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Mona Lisa'nın hikayesi VR’a taşınıyor

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Mona Lisa'nın hikayesi VR’a taşınıyor

Louvre Müzesi’nin ilk sanal gerçeklik deneyimi olacak olan Leonardo da Vinci sergisi, sanal gerçeklikte Mona Lisa'ya ev sahipliği yapacak

Louvre Müzesi, Leonardo da Vinci'nin Fransa'da ölümünün 500..yılını anmak için da Vinci'nin sanat hayatının çığır açan bir retrospektifini hazırlıyor. Sergi, 24 Ekim 2019'da halka açılacak. Louvre, dönüm noktası olacak bu serginin bir parçası olarak HTC VIVE Arts iş birliğiyle müzenin ilk sanal gerçeklik (VR) deneyimini sunacak. Da Vinci'nin en ünlü başyapıtı olan Mona Lisa'nın hikayesi, HTC VIVE sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde canlandırılacak. 

Leonardo da Vinci'nin bu eşsiz retrospektifi için Louvre Müzesinin küratoryal ekibiyle sıkı bir iş birliği içinde ortaya çıkarılan bu yaratıcı sanal gerçeklik deneyimi, Mona Lisa: Camın Ötesi, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen izleyicilerin Mona Lisa'ya yepyeni bir gözle bakmasını sağlayacak. Bu sanal gerçeklik deneyiminin ev sürümüne birçok çevrimiçi VR platformunun yanı sıra HTC'nin dijital abonelik hizmeti olan VIVEPORT'tan da erişilebilecek; böylece dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler Mona Lisa: Camın Ötesi'ne erişebilecek. 

Sanal gerçeklik deneyimi, Mona Lisa: Camın Ötesi, ziyaretçilerin sanal alanda resimle etkileşim kurabilmesini sağlayacak. Dünyanın en ünlü resminin içine girme şansını yakalayacak olan izleyiciler, camın ötesine adım atarak bu etkileyici portreye tamamen yepyeni, dönüştürücü bir biçimde erişebilecek. 

Mona Lisa: Camın Ötesi sayesinde izleyiciler, dünyanın en popüler sanat eserlerinden birinde çıplak gözle göremeyecekleri gizli ayrıntıları keşfetme fırsatı bulabilecek. Nesiller boyunca merak ve hayranlık uyandıran resme daha yakından bakabilecek olan katılımcılara, sanatçının başyapıtını yaratırken kullandığı teknikleri ortaya seren yeni bilimsel araştırmaların yanı sıra modelin kimliği hakkında da daha fazla bilgi sunulacak. 

Mona Lisa: Camın Ötesi; Leonardo da Vinci'nin bilim, mühendislik, mimari ve sanat alanlarında çalışan gerçek bir Rönesans insanı olarak devrimsel pratiğini yansıtacak. Sanal gerçeklik deneyimi, dünyanın en büyük ressamlarından biri olan da Vinci'nin kalıcı mirasını kutlarken çok yönlü etkileyici kariyeri boyunca sürekli yeniliğe kucak açan kimliğini onurlandıracak. 

Louvre Müzesi Mediasyon ve Kültürel Programlama Direktörü Dominique de Font-Réaulx, "Louvre Müzesi, ilk defa Leonardo da Vinci sergisi vesilesiyle HTC VIVE Arts iş birliğiyle bir sanal gerçeklik deneyimi sunmaktan memnuniyet duyuyor. Ziyaretçiler sıra dışı başyapıtı üç boyutlu olarak keşfetme imkânı bulacak. Bu iş birliği sayesinde 500 yılı aşkın süredir kendisine eşlik eden mitlerin ve efsanelerin ötesinde gerçek Mona Lisa'yla tanışıp onun hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler," dedi. 

HTC VIVE Arts Direktörü Victoria Chang ise "Bu anıtsal serginin bir parçası olarak HTC VIVE gözlüğüyle ilk sanal gerçeklik deneyimini sunması için Louvre Müzesi'yle yakın birliktelik içinde çalışmaktan gurur duyuyoruz.Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler, bu yeni deneyim sayesinde Mona Lisa'ya sanal alanda erişerek eseri dünyanın herhangi bir yerinden tüm ayrıntılarıyla görüntüleyebilecek. Sergiyi bizzat ziyaret edemeyenlerin ev sürümümüz sayesinde Leonardo da Vinci'nin bu muhteşem başyapıtına ulaşabilecek olması da Vinci'nin en beğenilen resmine farklı bir açıdan bir erişim sağlayacak." diye konuştu.

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