Momo nedir? Çocukları tehdit eden Momo hakkında önemli
İnternet üzerinde çocukları tehdit eden uygulamalar arasına giren Momo, ülkemizde birçok cana mal oldu. Korkunç ifadeli bir hesap üzerinden çocuklara görevler tanımlayan Momo isimli oyunda sonuç intihar aşamasına kadar uzanabiliyor. Peki, Momo nedir ve çocuklar bu oyundan nasıl korunulur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Momo, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, aileler Momo adıyla bilinen bu oyundan çocuklarını nasıl korumalı? İşte, Momo hakkında merak edilen detaylar ve bazı bilgiler
MOMO NEDİR?
Momo, ortaya çıktığı Amerika topraklarını aşarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle çocukları hedef alan oyunda, Momo isimli karakterin fotoğrafının yer aldığı numaradan bazı mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlar, oyunun adımını oluşturuyor.
Soluk bir cilt, fesat bir gülüş ve patlak gözler... "Momo" sinemalara yeni girecek bir korku filmindeki karakteri andırıyor olabilir ama olay gerçek hayatta geçiyor.
Doğmuş olduğu Latin Amerika sınırlarını çoktan aşan oyun, ABD, Fransa ve ülkemize kadar etkiler göstermeye başladı.
Momo'nun anlık mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya üzerinden ulaştığı kişilerin kişisel bilgilerini elde ederek oyunun içine çektiği, edinilen bazı bilgiler arasında yer alıyor.
MOMO'DAN NASIL KORUNMALI?
Çocukların video içerikler seyrederken yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:
"Çocukların ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geçmişinin aktif olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun ve onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, doğru yönlendirin."
Ailelere çocuklarının davranışlarını yakından gözlemleme tavsiyesinde bulunan Sayan, çocukların ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olunması gerektiğini belirtti. Sayan, çocukların yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren içeriklere erişmediğinden emin olunmasına dikkati çekti.
Sayan, guvenliweb.org.tr adresinden ailelerin dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinebileceklerini belirterek, benzer olgularla karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçlarını kullanılarak yardım merkezlerine ve BTK Bilgi İhbar Merkezi'ne şikayet edilmesini önerdi.
BTK'den yapılan açıklamaya göre, son günlerde adından söz ettiren, büyük gözleri, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı bir çizim, çocukları ve aileleri tehdit ediyor. İnternette video izlerken ekranda beliren ilginç yaratık, çocukların kendilerine zarar vermesine yönelik bazı direktifler veriyor. Bu emirlerin sonu ölüme kadar gidebiliyor. Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği belirtiliyor.
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