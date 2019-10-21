Modern ebeveynlerin karşılaştığı en büyük zorluk: İnternette Güvenlik

Günümüzde 7-12 yaş arası çocukların aileleriyle aynı dijital servisleri kullanabiliyor. Bunlar arasında video içerik siteleri ve diğer dijital hizmetler de yer alıyor. Böyle bir ortamda, çocukların internete bakış açısını etkileyebilecek birçok çevrim içi tehdit ve risk bulunuyor. Çoğu ebeveyn bu durumun farkında ve olası tehlikeleri azaltmak için çocuklarıyla iletişim kurmaya hevesli.

Ebeveynlerin, internette güvenli gezinti hakkında çocuklarıyla açıkça konuşmasının çok etkili olduğu yönünde kanıtlar bulunuyor. Türkiye’de ebeveynlerin %65’i çocuklarının internetteki risklerden haberdar olduğunu söylüyor. Ancak karşılıklı açık konuşmaya ek olarak ebeveynler, çocuklarının internette neler yaptığını görmek için daha etkin bir yaklaşım da sergileyebiliyor.

Örneğin, Türk anne babaların %54’ü, tarayıcı geçmişine göz atmak gibi yollarla çocuklarının cihazlarını düzenli olarak kontrol ediyor. Bunun nedeni, çocuğun daha önceden internette yaptıklarını gizlemesi veya verilen öğütleri dinlememesi olabiliyor. Bazı ebeveynler, hatalı davranışta bulunan çocuklarına cihazlarını kullanmayı yasaklayabiliyor. Türkiye’de anne babaların yarısı (%49), çocukların internet bağlantılı cihazları kullanmasına süre kısıtlaması getiriyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılan ebeveynlerin üçte birinden fazlası (%37), internet kullanımını kısıtlamak veya hangi sitelere girildiğini görmek için çocukların cihazlarına ebeveyn kontrolü çözümleri kuruyor. %30’luk bir kesim ise çocuklarını korumak için cihazlardaki yerleşik ebeveyn kontrollerini kullanıyor. Bu tür çözümler oyun konsolları gibi cihazlarda bulunabiliyor. %33’ü ise evde kullanılan Wi-Fi router’daki ayarlardan yararlanarak internet erişimini belirli bir süre sonra kesebiliyor.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “Artık neredeyse her çocukta internet bağlantılı bir cihaz var. Bu da çocukların uygunsuz içeriklere rastlama, kandırılma veya kimlik hırsızlığı gibi çevrim içi tehditlerle karşılaşma riskini artırıyor. Yaptığımız araştırmada, ebeveynlerin aile içi konuşmalar ve tavsiyelerin çocukları internetteki potansiyel risklere karşı korumaya yetmeyeceğini düşündüğünü gördük. Çoğu ebeveyn, cihazlarda geçirilen süreyi ve izlenen içerikleri kontrol etmek için çeşitli uygulamalar kullanıyor. Ebeveynlere, çocuklarının çevrim içi alışkanlıkları hakkında tüm varsayımlarını bir kenara bırakıp onlarla açık bir şekilde konuşarak zararlı içeriklere rastlamamaları için dijital faaliyetlerini kontrol etmeleri gerektiğini söylemeleri yönünde önerilerde bulunuyoruz.” dedi.

Kaspersky, çocukları ve ailenin geri kalanını çevrim içi tehditlere karşı korumak isteyenlere şunları öneriyor:

Çocuklarınızın bilgisayar, akıllı telefon veya tablette geçirdiği süreyi kontrol etmek için otomatik cihaz engelleme çözümlerini kullanın. Bu sayede, çocuklarınızın tüm boş vaktini ekran karşısında geçirmesini engelleyebilir ve uygun olduğunu düşündüğünüz bir süre belirleyebilirsiniz.



Sosyal medya, çocuğunuzun kendi kişisel alanıdır. Bu nedenle, özellikle büyük çocuklarda bu alandaki faaliyetleri takip etmek özel hayatın ihlal edilmesi olarak algılanabilir. Çocuğunuzla doğrudan iletişim kurarak sosyal ağına dahil olmak istediğinizi söyleyin. Böylece çocuğunuzun ilgi gösterdiği şeyleri daha iyi kavrayıp daha yakın bir ilişki kurabilirsiniz.



Çocuklar aileleriyle sosyal medyadaki içerikler hakkında konuşmayı pek sevmez. Yapılacak en iyi şey, eleştiri veya baskı yapmadan, sosyal medyayı nasıl kullandıklarını konuşmak ve yeni arkadaşlar veya çevre edinirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler vermek...