MobileKids Trafik Eğitim Projesi çocuklarla buluşuyor

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında farklı illerdeki okullarda Trafik Ateşböceği ile verilen trafik eğitimlerine ek olarak daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla farklı tarihlerde yan etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede 11 Mart Pazar günü İstanbul Levent’te bulunan Metrocity AVM’de çocukların katılabileceği atölye ve yaratıcı drama çalışmaları düzenlenecek. MobileKids’in maskotu Moki ile birlikte düzenlenen atölye çalışmalarında “Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, “Boyama Etkinlikleri”, “Mini Şehir”, “Kes Yapıştır Trafik Işıkları” başlıklı etkinlikler yer alıyor. Drama etkinliğinde ise drama lideri, çocuklara temel trafik kurallarını eğlenceli ve eğitici bir tiyatro gösterisiyle ve oyunla anlatıyor.

İnternet üzerinden de eğitim almak mümkün

Etkinlikte, projenin önemli diğer bir ayağını oluşturan online eğitim sitesi de ailelere anlatılıyor. MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden çocuklar, proje kapsamında okulları ziyaret eden Trafik Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve eğlenceli oyunlarla alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin de sahibi oluyorlar.

Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

Bugüne kadar; 12 ilde, 15 noktada, 22 yerleşik, 14 taşımalı olmak üzere 36 okulda 17.806 çocuğa birebir 6 saat trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştirildi.