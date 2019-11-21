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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
21.11.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

"Mobilefest İstanbul" kapılarını açtı

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"Mobilefest İstanbul" kapılarını açtı

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan mobil uygulama fuarı Mobilefest İstanbul'da, mobil uygulama alanındaki profesyoneller ve girişimciler bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklıları İstanbul'da buluştu.

Verilen bilgiye göre, dünya ve Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı olan ve 24 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, kamu, özel sektör ve girişimlerin dahil olduğu, Türkiye'deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenleri, sektörü masaya yatıracak.
Hem iş dünyasına hem de son kullanıcılara yönelik seminer, atölye çalışmaları ve etkinlikleri içerecek olan Mobilefest, fuar alanında katılımcılara festival niteliğinde bir etkinlik yaşatıyor.

2 binin üzerinde sektör profesyoneli ve 50 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen fuarda, dört gün boyunca mobil uygulama gündemindeki konular ve yeni teknolojiler tartışılarak sektörel öngörüler paylaşılacak.

Mobil ve teknoloji sektör profesyonelleri, devlet yetkilileri ve düzenleyici kurum yöneticilerinin bir araya geleceği ilk günkü oturumlarda, mobil ekosistem, mobil stratejiler, veri yönetimi, tasarım, müşteri tecrübesi ve lokasyon bazlı pazarlama gibi sektörel konular tartışılacak.
Etkinliğin ikinci gününde, startup temalı oturumlarla girişim ekosisteminin önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Zirvenin üçüncü gününde, son kullanıcıya ve doğrudan tüketicilere hizmet veren sektör profesyonellerinin pazar dinamiklerini ve mobil dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri tartışacakları oturumlar dizisi yapılacak.

Dördüncü günde ise, mobil uygulamalar pazarından en önemli payı almakta olan mobil oyunlar, sektör profesyonelleri, yazılım geliştiriciler ve mobil oyun meraklıları tarafından ele alınacak.

Türkiye'deki organizasyonun ardından 2020 yılında, Mobilefest'in yurt dışına taşınması planlanıyor.

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