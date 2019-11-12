Mobilefest ile Türkiye’nin gündemi mobil uygulamalar olacak

Mobil uygulamaların Türkiye için önemi ne?

Ülkemiz ekonomisi ve girişimcilerimiz açısından mobil uygulamalar ve Mobilefest’in sundukları büyük önem taşıyor. App Annie araştırmasının verdiği bilgilere göre Türkiye mobil cihazların yaygın kullanımıyla, dünya mobil uygulama pazarında 8’inci ülke konumunda. HootSuite ve küresel dijital medya ajansı “We Are Social” tarafından her yıl yayınlanan "Digital in 2018" raporuna göreyse Türkiye’de internet trafiğinin yüzde 62'si mobil cihazlar üzerinden geçiyor. Dolayısıyla mobil uygulamalar pazarımız için yepyeni iş imkanları sunuyor.

Mobilefest’in düzenleyicisi expoHIS olarak böylesine önemli bir alanda ne dünyada ne de Türkiye’de geniş kapsamlı bir etkinliğin olmadığını gördük. Mobilefest, hem mobil uygulamaların sergileneceği fuar alanı, hem iş fırsatlarının masaya yatırılacağı zirve bacağı hem de teknoloji meraklılarını içine çekecek festival özelliğiyle mobil uygulamaların tüm ekosistemine hitap ediyor.

Mobilefest’e ne kadar ziyaretçi gelecek? Ziyaretçi profili kimlerden oluşuyor?

Mobilefest’te, 2 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırlamayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurtdışından mobil uygulama evreninin önde gelen isimleri, MMA Innovate Summit oturumları aracılığıyla sektör profesyonelleri, start-up’lar ve girişimcilerle bir araya gelecek. Ayrıca fuar alanında, teknoloji firmaları ve mobil girişimcilere ait standlar yer alacak. Katılımcılar, mobil uygulama alanında yepyeni teknolojilerle tanışmanın yanı sıra birçok uygulamayı da deneyimleme, fırsat ve kampanyalardan yararlanma olanağı bulacaklar.

Zirve tarafında gerçekleştirilecek oturumlar ve konuşmacılar hakkında bilgi verir misiniz?

Zirvenin oturumlar ve içerikleri, mobil pazarlamanın gelişmesi ve yayılması amacıyla dünya çapında 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren bir endüstri girişimi olan MMA (Mobile Marketing Association) tarafından planlanıp hazırlanıyor.

Yalnızca profesyonel katılımcılara açık olan zirvenin ilk günü devlet yöneticileri ve sektör profesyonelleri bir araya gelerek mobil pazarlama ve uygulamalar tarafındaki trendleri ve gelişmeleri konuşacaklar. İkinci gün itibariyle girişimciler ve yatırımcılara yönelik oturumlarla çok özel bir program sunacağız. Üçüncü gün inovasyon ve yeni teknolojileri masaya yatıracağımız summit programında son gün Mobil Oyunlar, Oyunsallaştırma ve E-Spor konuları işlenecek.

MMA Innovate Summit konuşmacıları arasında, 5G ve yeni teknolojiler panelinde yer alacak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Turkcell CEO’su Murat Erkan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan dışında, Derya Matraş, Alex Malouf, Carolina Coppoli, Tony Evans gibi mobil pazarlama dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Ayrıca, Adam Berke, Gagan Bhatia, Francesco Cracoli, James Bott gibi uluslararası arenada kendi girişimleriyle önemli başarılar elde etmiş, ekosisteme mentor ve yatırımcı olarak destek veren girişimcilerle birlikte Mike Storm, Aviv Lichtigstein, Yves Van Ingelgem gibi yeni teknolojiler alanındaki yatırımcı ve fikir önderleri bulunacak.



Mobilefest’te girişimlere yönelik neler var?

Sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri ile belirlenecek olan 3 girişim (En İyi B2B, En İyi B2C ve En İyi Mobil Oyun) Start-up Ödül Töreni’nde plaketlerini alacak. Dereceye girecek olan 3 start-up’ı Berlin’de düzenlenen dünyanın en iyi start-up etkinliklerinden TechCrunch’a gönderiyoruz. Değerlendirmede finale kalan 10 girişime ise fuarda hazır standlar sağlayacağız. Bu girişimler ayrıca MMA Innovate Summit’de mobil ekosisteme ve yatırımcılara kendilerini anlatma şansına sahip olacaklar.

Bunlar dışında başvuruda bulunan tüm girişimlere MMA Innovate Summit bileti vereceğiz Burada girişimcilerin yeni fikirler, öngörüler kazanarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve yatırımcılarla bir araya gelmelerini sağlamak istiyoruz.

Gelecek hedeflerinizden de bahseder misiniz?

Amacımız öncelikle ilklere imza attığımız Mobilefest ile Türkiye mobil uygulama pazarını daha da canlandırmak. Bu şekilde yepyeni iş fırsatlarıyla ekonomimize katkıda bulunmak. Ardından bu organizasyonumuzu yurtdışına taşımayı planlıyoruz.