Mobilefest, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açıyor
21-24 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek Mobilefest mobil uygulamalar, servis, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, uygulama marketleri, Iot, mobil cihazlar ve dijital servisleri bir araya getirecek. Ayrıca Türkiye’deki üç GSM şirketinin yöneticileri ile Facebook, P&G ve Adidas gibi firmaların pazarlama profesyonelleri konuşmacı olarak katılacak.
Fuar; lansman, yarışma, çekiliş, summit, workshop ve pek çok özel içerik ile 60 binden fazla B2B ve B2C ziyaretçiyi ağırlamayı amaçlıyor. Mobil uygulaması olan yerli ve yabancı 300’den fazla marka temsilcisi, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, uygulama marketleri, IOT, mobil cihazlar ve dijital servis sağlayıcıları, mobil uygulama dünyasına hizmet eden reklam ajansları ve dijital ajanslar, mobil uygulama start-up’ları katılacak.
Mobil uygulama sektörü ekosistemi ile ilgili bazı rakamlar ise şöyle;
· Türkiye dünyadaki 8. büyük mobil uygulama pazarı ve yerli uygulama oranı %14 ‘tür.
· Türkiye’de uygulamalara ödenen ücret 2018’de 300 milyon . Büyüme oranı ise %56 ‘dır.
· Globalde IOS – Android oranı %36 & %64 iken Türkiye’de bu oran %18 & %82 ‘dir. Google en baskın platformdur.
· Türkiye’de kullanıcılar her gün en az 3 saatlerini mobil cihazlarda harcıyor. G20 ülkeleri arasında %61,1 ile mobilden internet kullanımda 4. sırada yer alıyor*.
· Türkiye akıllı telefon penetrasyonun en hızlı yükseldiği ve tüketici sayısının en hızlı arttığı 10 ülkeden biri.
· Türkiye’de toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu kullanıcıların 44 milyonu mobil cihazlar ile sosyal medyaya bağlanıyorlar.
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