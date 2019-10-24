Mobilefest, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMobilefest, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açıyor
GeriTeknoloji Mobilefest, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Mobilefest, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobilefest, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açıyor

21-24 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek Mobilefest mobil uygulamalar, servis, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, uygulama marketleri, Iot, mobil cihazlar ve dijital servisleri bir araya getirecek. Ayrıca Türkiye’deki üç GSM şirketinin yöneticileri ile Facebook, P&G ve Adidas gibi firmaların pazarlama profesyonelleri konuşmacı olarak katılacak.

Fuar; lansman, yarışma, çekiliş, summit, workshop ve pek çok özel içerik ile 60 binden fazla B2B ve B2C ziyaretçiyi ağırlamayı amaçlıyor. Mobil uygulaması olan yerli ve yabancı 300’den fazla marka temsilcisi, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, uygulama marketleri, IOT, mobil cihazlar ve dijital servis sağlayıcıları, mobil uygulama dünyasına hizmet eden reklam ajansları ve dijital ajanslar, mobil uygulama start-up’ları katılacak. 

Mobil uygulama sektörü ekosistemi ile ilgili bazı rakamlar ise şöyle; 

· Türkiye dünyadaki 8. büyük mobil uygulama pazarı ve yerli uygulama oranı %14 ‘tür.

· Türkiye’de uygulamalara ödenen ücret 2018’de 300 milyon . Büyüme oranı ise %56 ‘dır.

· Globalde IOS – Android oranı %36 & %64 iken Türkiye’de bu oran %18 & %82 ‘dir. Google en baskın platformdur.

· Türkiye’de kullanıcılar her gün en az 3 saatlerini mobil cihazlarda harcıyor. G20 ülkeleri arasında %61,1 ile mobilden internet kullanımda 4. sırada yer alıyor*.

· Türkiye akıllı telefon penetrasyonun en hızlı yükseldiği ve tüketici sayısının en hızlı arttığı 10 ülkeden biri.

· Türkiye’de toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu kullanıcıların 44 milyonu mobil cihazlar ile sosyal medyaya bağlanıyorlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle