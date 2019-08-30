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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu

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Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu

Türkiye’de ilk defa düzenlenen Mobile Legends: Bang Bang dünya şampiyonasının Türkiye elemelerinde heyecan oldukça büyüktü. 296 takımın katıldığı elemelerde takımlar, büyük ödüle sahip olabilmek için mücadele etti.

24 Ağustos 2019’da Forum İstanbul’da ön elemeler sonucunda finale kalan Evil Esports, Always Team, Kingpins ve Club De Boss takımlarının büyük mücadelesi sonucunda şampiyon belli oldu. Türkiye elemeleri için takımlar toplamda 35 bin TL değerinde bir ödül havuzunun sahibi oldu.

14 ülkeden 16 takımın mücadele edeceği M1 Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye’den 296 takımın başvurusu ile yapılan ön elemeler 1 ay süren karşılaşmalar sonrasında tamamlandı. Son dörde kalan takımlar, şampiyonluk için 24 Ağustos 2019’da Forum İstanbul’a kurulan 220 metrekarelik sahnede, tüm taraftarları önünde mücadele etti. Hafta sonları yapılan çeyrek final karşılaşmalarının tamamı Youtube Gaming üzerinden canlı yayınlanırken, final karşılaşmaları ile birlikte toplamda 26 saat canlı yayın gerçekleştirildi.

Forum İstanbul’da gerçekleşen görkemli yarı final ve final karşılaşmalarında bir yönetmen, 2 kameraman, 4 reji ve toplamda 25 kişilik bir operasyon ekibi hem alanda bulunan hem de evlerinden canlı yayın üzerinden izleyen takipçilere keyifli dakikalar yaşatmak için görev aldı. Forum İstanbul’daki bu büyük finalde, 3 farklı cosplay ile düzenlenen etkinliklerle 1000’den fazla oyuncuya hediyeler dağıtıldı. Finalde kullanılan telefonlar Honor'un Eylül ayında piyasaya süreceği Honor 20 model oyuncu odaklı telefonu olurken, final karşılaşmasından sonra çekilişle bir oyuncu Honor 20 model cep telefonu kazandı.

Mobile Legends, İstanbul’daki offline finale katılmaya hak kazanmış dört takım, toplamda 35 bin TL ve 250 bin oyun için elmastan oluşan ödül havuzunda, kendilerine düşen payı aldı.

Kıyasıya ve rekabet dolu karşılaşmaların olduğu bu finalde, mücadele eden takımların taraftarlarıyla eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı bir final yaşandı.
Verdiği mücadele ile göz dolduran Evil Esports takımı, tüm rakiplerini alt ederek Türkiye elemelerindeki payı olan 17 binTL para ödülünün, 100 bin elmasın ve dünya şampiyonasına katılma biletinin sahibi oldu. İkinci olan Kingpins takımı, 9 bin TL para ödülü ve 50 bin elmas; üçüncü olan Club De Boss takımı 6 bin TL para ödülü ve 25 bin elmas; dördüncü olan Always Team ise 3 bin TL para ödülünün ve 15 bin elmasın sahibi oldu.

Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde 100 milyondan fazla oyuncusu bulunan Mobile Legends Bang Bang, Türkiye finallerine Türkiye Bölge Yöneticisi Cihat Akbaş ve Moonton yetkilileri de katıldı.

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