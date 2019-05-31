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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Mobil veri trafiği zetabayt bandına yaklaşıyor

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Mobil veri trafiği zetabayt bandına yaklaşıyor

Cisco Global Mobil Ağlar Endeksi’ne göre, 2022 itibariyle mobil veri trafiği global IP trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil edecek ve yılda 930 eksabayt’a ulaşacak. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde ise 2022 senesi itibariyle 1 milyar mobil kullanıcı olacak.

Cisco, Mobil Görsel Ağ Endeksi (VNI) Tahmini’ni on yıldan daha uzun bir süre önce açıklamaya başladığında, mobil (veya hücresel) veri trafiği, küresel ağlardan geçen toplam IP trafiğinin yüzde 5’inden daha azına tekabül ediyordu. Günümüzde ise mobil ağlara biçilen rol ve duyulan güven önemli ölçüde arttı. Mobil geniş bandın artan erişimi ve kalitesi; mobil iletişim, medya ve çok çeşitli mobil IoT uygulamaları için ilk bakışta karşılanması imkansız gibi duran bir talep yarattı.

Cisco’nun duyurduğu, 2017-2022 yıllarını kapsayan Global Mobil Ağlar Endeksi’ne göre, 2022 sonunda mobil veri trafiğinin yıllık bir zetabayt bandına yaklaşacak. 2022 itibariyle, mobil veri trafiği global IP trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil edecek ve yılda 930 eksabayt’a ulaşacak. Bu 2012'deki tüm global mobil veri trafiğinin neredeyse 113 kat daha fazla bir rakama denk geliyor.

Mobil teknolojiler her zamankinden daha fazla insan ve nesneyi birbirine bağlamaya devam ediyor. 2017'de dünya genelinde beş milyar mobil kullanıcı vardı, ancak önümüzdeki beş yıl içinde bu sayı yarım milyar artarak 5,5 milyar kullanıcıya çıkacak. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 71'i demek. 2022 yılına gelindiğinde ise 12 milyardan fazla mobil bağlantılı cihaz ve IoT bağlantısı olacak. 2022 itibariyle, mobil ağlar 8 milyardan fazla kişisel mobil cihazı ve dört milyar IoT bağlantısını destekleyecek.

Yayınlanan tahmin dünya çapında mobil ağ performansının artacağını da öngörüyor. 2017 yılında 8,7 Mbps olan ortalama global mobil ağ hızı, 2022'ye kadar üç katından fazla bir artış kaydederek 28,5 Mbps'ye çıkacak. Bazı bölgelerde 5G’nin benimsenme oranları arttığı için ortalama mobil veri hızları da coğrafi konuma göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor.

“Cisco şebeke operatörlerine; mobil tüketicilerin, kurumsal kullanıcıların ve çok çeşitli IoT uygulamalarının artan bant genişliği ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı taahhüt ediyor” diyen Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, “Küresel mobil trafik zettabayt dönemine yaklaştıkça, 5G ve WiFi'ın gerekli ve tamamlayıcı erişim teknolojileri olarak bir arada var olacağına; kurumsal ve servis sağlayıcı müşterilerimize yapı ve hizmet alanlarını genişletmeleri için kilit avantajlar sunacaklarına inanıyoruz. Türkiye’deki müşterilerimize de artan bu trafiğe hazırlanmaları ve ağ mimarisine geçişleri konusunda yol göstermeyi umuyoruz” dedi.

Cisco Mobil Görsel Ağ Endeksi (Mobile VNI) Tahmini 

Cisco Mobile VNI Tahmini, mobil (2G, 3G, 4G ve 5G) radyo ağlarıyla ilişkili global, bölgesel ve ülke bazında projeksiyonlar ve trendler içeriyor. Raporun tamamında, mobil veri trafiğindeki büyüme, mobil cihazlar/bağlantılar, çeşitli sektör dikeylerine göre mobil IoT, mobil IPv6’nın benimsenmesi, mobil ağ performansı, hücresel cihazlardan/bağlantılardan Wi-Fi offload ve mobil kademeli fiyatlandırma (sınırsız ve paylaşılan planlar) hakkında ek bilgiler ve analizler yer alıyor.

Cisco Mobil Görsel Ağ Endeksi (Mobile VNI) Metodolojisi

Cisco VNI Kapsamlı Tahmini (2017–2022), bağımsız analist tahminlerine ve gerçek ağ kullanım verilerine dayanıyor. Bu temelin üzerine, Cisco’nun global IP trafiği ve ağ hizmetlerinin benimsenmesine ilişkin kendi tahminleri ekleniyor. Raporun tamamında metodolojinin ayrıntılı bir tanımı da yer alıyor. 13 yıllık geçmişi boyunca Cisco VNI araştırması, internetin büyümesine ilişkin büyük oranda kabul gören bir ölçüt haline geldi. Hükümetler, ağ otoriteleri, akademik araştırmacılar, telekomünikasyon şirketleri, teknoloji uzmanları ve endüstri/iş dünyasındaki basın ve analistler dijital geleceğe yönelik planlar için bu yıllık çalışmaya güveniyor.

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