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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.07.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Mobil uygulamaların kullanıcıları izleyip takip ettiğine yönelik endişeler arttı

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Mobil uygulamaların kullanıcıları izleyip takip ettiğine yönelik endişeler arttı

Mobil uygulamaların takip özellikleri kullanıcılar için bir endişe kaynağı haline geldi. Çoğu kullanıcı, internet bağlantılı cihazlarının kendilerinin takip edip ne yaptığını izlemesinden veya verilerini paylaşmasından endişeleniyor. Ancak Kaspersky Lab uzmanları tüm bu endişelerin basit güvenlik önlemleriyle giderilebileceğini belirtiyor.

Tüketiciler internetteki faaliyetlerinin ne kadarının izlendiği veya internette bıraktıkları izlerle ne kadar takip edilebilecekleri konusunda endişe duymaya başladı. Kaspersky Lab, Türkiye’de kullanıcıların %57’sinin konum bilgilerini websiteleri ve uygulamalarla paylaşmak istemediğini ortaya çıkardı. 2016’da %42 olan bu oranın büyük ölçüde arttığı görülüyor. 

Ayrıca, Türkiye’de kullanıcıların yaklaşık yarısı (%56) cihazlarında yaptıkları veya izledikleri her şeyin başkaları tarafından görülmesinden endişeleniyor. Benzer bir oranda (%54) kişi ise cihazlarındaki coğrafi konum bilgileriyle takip edilebileceklerinden korkuyor. 

Tüm bu endişeler aslında sağlam temellere dayanıyor. Kaspersky Lab uzmanları, uygulamaların yalnızca büyük miktarda veriye (kullanıcıların konumu, kişi listesi hakkında bilgiler, faaliyetler gibi önemli detaylar) erişmekle kalmayıp çoğu zaman kullanıcıların bilgisi dışında arka planda çalıştıklarını tespit etti. Yapılan araştırmaya göre, Android uygulamalarının %83’ü kullanıcıların hassas verilerine erişiyor ve yine Android uygulamalarının %96’sı kullanıcı rızası olmadan çalışabiliyor. Bu erişim ile ilgili endişeler bazı basit güvenlik önlemleriyle giderilebiliyor. 

Ancak insanlar rahat etmelerini sağlayacak veri güvenliği ve gizlilik önlemlerini almaktan kaçınıyor. Örneğin, kullanıcıların yarısı (%40), Android ve iOS cihazlarına ön yüklü olarak gelen mobil uygulamaların izinlerini kontrol etmediğini belirtiyor. Kullanıcıların %10’u ise mobil cihazlarına yeni uygulamalar indirip kurarken izinlere bakmıyor. Bu nedenle mobil kullanıcılar, endişeleri artmalarına rağmen potansiyel veri sızıntılarına karşı korumasız kalıyor. 

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin konu hakkında şunları söylüyor: “Uygulamalar günlük yaşantımızın önemli birer parçası haline geldi. Fotoğraf düzenlemekten sosyal medya hesaplarımızı güncellemeye, oyun oynamaktan bir restoranda yer ayırmaya kadar her şey için uygulama kullanıyoruz. Ancak bu araştırma, uygulamaları ne kadar çok sevsek de onlara güvenmediğimiz gösterdi. Kullanıcılar uygulamaların, internetteki faaliyetlerini takip etmesi konusunda daha uyanık hale gelse de kendilerini potansiyel sorunlara karşı korumak için önlem almıyor. Burada kullanıcıların içinin rahat etmesine yardımcı olabiliriz. Ürünlerimiz insanların dijital yaşantılarını rahat sürdürmeleri ve endişe duymadan internetin keyfini çıkarmaları için özel olarak tasarlandı.”

 

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