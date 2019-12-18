Mobil Sınır Güvenlik Sistemi güvenlik güçlerine teslim edildi

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni, zırhlı kara aracı üreticisi Katmerciler'in Ankara'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında teslim edilen 20 araca 27 araç daha eklendi. Ocak 2020'de yapılacak 10 araçlık teslimatla projenin tamamlanması öngörülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki çabalarının takdirle karşılandığına işaret eden İnce, çalışmalarını entegre sınır güvenliği yaklaşımıyla sürdürdüklerini vurguladı.

Güvenlik duvarları, tel çitler, aydınlatma sistemleri, kamera ve algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlatan İnce, doğu ve güney sınırları yanında batı sınırlarında da bu sistemlerle sınır güvenliğini en üst düzeye çıkardıklarını anlattı.

Projenin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren İnce, "Bu projeyle entegre sınır güvenliği çalışmalarımız ivme kazanacak, dünyaya örnek sınır güvenliği yaklaşımımız biraz daha güçlenecek." dedi.

İnce, sistemin milli ve yerli alarak üretiliyor olmasından da gurur duyduklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da sistemlerin Trakya'daki hudut birlikleri tarafından kullanılacağını söyledi.

Türkiye’nin sınır güvenliğini en fazla önemseyen ülkelerin başında geldiğine işaret eden Karaosmanoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlarken AB'nin bölgedeki sınır güvenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti. Karaosmanoğlu, AB'nin sadece bir araç projesine değil, diğer proje ve çalışmalara da ciddi katkılar vermesi gerektiğini vurguladı.

Zorlu koşullarda görevle ihtiyacını karşılayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Celal Sami Tüfekçi konuşmasında, ASELSAN'ın dünyanın en ileri teknolojilerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak için çalıştığını aktardı.

ASELSAN'ın sınır güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tüfekçi, proje kapsamında Katmerciler tarafından üretilen araçlara ASELSAN'ın geliştirdiği elektronik sistemlerin yerleştirilmesiyle mobil gözetleme sistemleri oluşturulduğunu ifade etti.

Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığının zorlu çevre koşullarındaki gözetleme ihtiyacını karşıladığını dile getiren Tüfekçi, ASELSAN olarak tüm sınırlarda milli sistemler ve entegre çözümlerle güvenlik güçlerine destek olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk, sistemlerin Türkiye'nin batı sınırında sınır güvenliğini üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci de Türkiye'nin savunma sanayisinde yer almakta ve ülke güvenliğine katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından projenin yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında devir teslim sözleşmesi imzalandı.

30 milyon avroluk proje

AB çapında yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına açık olarak gerçekleştirilen ihale kapsamında ASELSAN en iyi fiyat ve teknik çözümü vererek birinci oldu.

Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 30 milyon avro olan 57 zırhlı keşif gözetleme aracının tedarikine ilişkin sözleşmeler 29 Mayıs 2017'de imzalandı.

Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sisteminde, araç platformu olarak Katmerciler tarafından üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları kullanıldı. Araç üzeri elektronik sensörler ve bu sensörlerin bir arada çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı ASELSAN tarafından tasarlanıp üretildi.

Araçta ASELSAN ürünü Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve Seda atış yeri tespit sistemi bulunuyor. Yine ASELSAN tarafından tasarlanan SECANS Güvenlik Yönetim Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi sağlanıyor.

Araç üzeri sensörler sayesinde gece/gündüz olumsuz hava koşullarında askeri birliklerin kısa/orta/uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak.