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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Mobil oyun indirme rakamı 40 milyara yükselecek

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Mobil oyun indirme rakamı 40 milyara yükselecek

Akıllı telefonların kullanım oranının artmasıyla beraber oyun sektöründe de mobil uygulamalar artış gösterdi. Her yaştan insanın elinde akıllı telefon bulunuyor. Herkes telefonlar üzerinden mobil oyunları indiriyor ve bu oyunları sıkı takip ediyor. Statista kurumunun yaptığı araştırmada, 2018 yılında mobil oyun indirme rakamı tüm dünyada 38 milyar iken 2019 yılında bu rakamın 40 milyarın üstünde olması bekleniyor.

İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir gereksinimi. Mobil oyun türlerinin popülerliği ve cep telefonu kullanım oranının fazla olması firmaları daha fazla oyun üretmeye teşvik ediyor. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Mobil oyun oynayanların sayısı her geçen gün artıyor. Evde, metroda, vapurda kısacası baktığımız her yerde net bir şekilde mobil oyuna yönelimin arttığını görüyoruz. Gencinden yaşlısına herkes için uygun bir mobil oyun veya aplikasyon mevcut. 2018 yılında her iki uygulama mağazasından, toplamda dünya genelinde 38,3 milyar mobil oyun indirildi. Bu rakamın 29 milyar 4 milyonu Google Play, 8 milyar 9 milyonu ise Apple Store’dan. Genel olarak tüm aplikasyon indirmelerine baktığımızda ise bu rakam 105 milyarı buluyor” dedi.

İnternet kullanım oranı yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre internet kullanan bireylerin oranı yüzde 72,9’a ulaştı. Türkiye’de hanelerin internete erişim oranı son beş yıllık dönemde yüzde 49,1’den yüzde 80,7’ye, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi.

2018’de yapılan araştırmaya göre dünyada internet kullanıcı sayısının 4 milyarı aştığı görülüyor. 4 milyar internet kullanıcısının günde ortalama 6 saat internete bağlı kaldığını belirten Ozan Aydemir, “GSM operatörlerinin sunduğu hizmetler internete bağlı kalma ve oyun oynama rakamları üzerinde etkin rol oynuyor. Bilgisayar oyunlarının kullanımı devam ederken mobil oyunlara rağbet gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de 2018 yılında mobil kullanıcı sayısı 76 milyon 340 bini buluyor. Nüfusun yüzde 75-80’i akıllı telefon kullanıyor” diye söyledi. 

2018’in popüler oyunları
2018 yılında en çok takip edilen ücretsiz oyunlar:

Helix Jump
PUBG Mobile
Subway Surfers
Head Ball 2
Candy Crush Saga
Sniper 3D Assassin
Love Balls
My Talking Tom
101 Okey by Peak Games
slither.io

2018 yılında takip edilen ücretli oyunlar ise;

Hitman Sniper
Minecraft Pocket Edition
Operation Third
Earn to Die
Construction Simulator 2014
Assassins Creed Identity
Adalet Namluda: Afrin
Plague Inc.
Football Manager 2019
Real Drift Car Racing

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