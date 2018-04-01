Mobil kaza uygulaması tutanakları hayatı kolaylaştırdı

Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen "Mobil Kaza Tespit Tutanağı" uygulaması sayesinde geçen yıl meydana gelen 16 bin hasarlı kazada, 5 dakikada tutanak hazırlanması sağlandı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl meydana gelen hasarlı trafik kazalarından 792 bin 104'ünde taraflar kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenledi. Söz konusu tutanakların 16 bini ise Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen "Mobil Kaza Tespit Tutanağı" uygulaması ile dijital ortamda hazırlandı.

Kaza sonrasında çoğu zaman tedarik edilemeyen, elle doldurulmasında zorluk çekilen kaza tutanaklarının online olarak dijital ortamda tutulmasına imkan tanıyan Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasıyla zaman kayıpları, ortalama 100 dakikadan 5 dakikaya indi. Uygulama sayesinde kağıt israfının önüne geçilirken kaza noktalarının eş zamanlı online dijital harita üzerinden takibi de mümkün oldu.

Ayrıca, kusur oranları ve kaza bilgileri de uygulama sayesinde daha kısa sürede sigorta şirketlerine ulaştı.

Google Play ve Apple Store üzerinden kolaylıkla indirilebilen uygulamayı kullananlar, ilk olarak "kaza yaptım" butonuna basıyor. Uygulama, kaza yerine ilişkin fotoğraf ve video çekimi yapılmasına ya da önceden çekilen fotoğraf ve videoların yüklenmesine imkan tanıyor.

Kaza yerinin harita üzerinde seçilmesinin ardından sonraki aşamada, sürücü bilgileri ile ruhsattaki araç bilgileri dolduruluyor. Aracın darbe aldığı yerin işaretlenmesini de sağlayan uygulamada, sürücü, kazanın nasıl gerçekleştiğini sokak isimleri ile detaylı anlatıyor. Uygulama sayesinde sürücü, isterse bu bilgileri sesli olarak da kaydedebiliyor.

Uygulama üzerinden hazır krokilerden biri seçilerek, kaza krokisi oluşturuluyor. Son olarak sürücünün ekrana imza atmasıyla işlem sonlanıyor. Bu aşamadan sonra dijital olarak oluşturulan tutanak, belirlenen mail adreslerine ve sigorta şirketlerine anlık iletiliyor.

Öte yandan, kazaya karışan sürücüler kendilerine ait bilgileri de birbirleri ile uygulama sayesinde paylaşabiliyor.

Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasında ayrıca sigorta acentelerinin adresleri, kaza yoğunluk haritası ile en yakın hastane ve tamirci bilgileri de yer alıyor.