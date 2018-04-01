Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Mobil kaza uygulaması tutanakları hayatı kolaylaştırdı

    Mobil kaza uygulaması tutanakları hayatı kolaylaştırdı

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 08:29 | Son Güncelleme:

    Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen 'Mobil Kaza Tespit Tutanağı' uygulaması sayesinde geçen yıl meydana gelen 16 bin hasarlı kazada, 5 dakikada tutanak hazırlanması sağlandı.

    Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen "Mobil Kaza Tespit Tutanağı" uygulaması sayesinde geçen yıl meydana gelen 16 bin hasarlı kazada, 5 dakikada tutanak hazırlanması sağlandı. 

    AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl meydana gelen hasarlı trafik kazalarından 792 bin 104'ünde taraflar kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenledi. Söz konusu tutanakların 16 bini ise Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen "Mobil Kaza Tespit Tutanağı" uygulaması ile dijital ortamda hazırlandı. 

    Kaza sonrasında çoğu zaman tedarik edilemeyen, elle doldurulmasında zorluk çekilen kaza tutanaklarının online olarak dijital ortamda tutulmasına imkan tanıyan Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasıyla zaman kayıpları, ortalama 100 dakikadan 5 dakikaya indi. Uygulama sayesinde kağıt israfının önüne geçilirken kaza noktalarının eş zamanlı online dijital harita üzerinden takibi de mümkün oldu. 

    Ayrıca, kusur oranları ve kaza bilgileri de uygulama sayesinde daha kısa sürede sigorta şirketlerine ulaştı. 

    Google Play ve Apple Store üzerinden kolaylıkla indirilebilen uygulamayı kullananlar, ilk olarak "kaza yaptım" butonuna basıyor. Uygulama, kaza yerine ilişkin fotoğraf ve video çekimi yapılmasına ya da önceden çekilen fotoğraf ve videoların yüklenmesine imkan tanıyor. 

    Kaza yerinin harita üzerinde seçilmesinin ardından sonraki aşamada, sürücü bilgileri ile ruhsattaki araç bilgileri dolduruluyor. Aracın darbe aldığı yerin işaretlenmesini de sağlayan uygulamada, sürücü, kazanın nasıl gerçekleştiğini sokak isimleri ile detaylı anlatıyor. Uygulama sayesinde sürücü, isterse bu bilgileri sesli olarak da kaydedebiliyor. 

    Uygulama üzerinden hazır krokilerden biri seçilerek, kaza krokisi oluşturuluyor. Son olarak sürücünün ekrana imza atmasıyla işlem sonlanıyor. Bu aşamadan sonra dijital olarak oluşturulan tutanak, belirlenen mail adreslerine ve sigorta şirketlerine anlık iletiliyor. 

    Öte yandan, kazaya karışan sürücüler kendilerine ait bilgileri de birbirleri ile uygulama sayesinde paylaşabiliyor. 

    Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasında ayrıca sigorta acentelerinin adresleri, kaza yoğunluk haritası ile en yakın hastane ve tamirci bilgileri de yer alıyor.

    Etiketler: telefon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri